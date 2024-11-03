Блок-шоты переоценены? «Милуоки» тонет из-за дырявой защиты на периметре

Дуайт Ховард – неоднозначный персонаж в истории НБА. Некоторые считают, что он однозначно должен был быть в топ-75 лучших игроков в истории. Другие скажут, что на его непопадание в этот список повлияла репутация центрового за пределами площадки. Мол, слишком токсичный и инфантильный, да и вообще его вклад в успехи команд переоценен.

Что касается защиты Ховарда, то здесь тоже имеется интересная развилка. С одной стороны, он автоматически приходит на ум в качестве претендента на звание лучшего защитника своего поколения или даже первых 25 лет XXI века. Но даже на своем совершеннейшем пике 15 лет назад в действиях Ховарда находили поводы для критики.

Все дело в том, что его блок-шоты, по мнению статистиков, приносили мало пользы. Дуайт Ховард славился тем, что (а) выбивать мяч в аут при блоке и (б) любил нарушать правило голтендинга, то есть сбивал мяч с траектории уже после прохождения им высшей точки полета. В первом случае соперники продолжали владение, во втором и вовсе приобретали халявные очки в копилку.

Сам Ховард считал, что так он деморализует соперников. По его словам, он использовал столь зрелищные блок-шоты как инструмент устрашения и возможность доказать сопернику, что ему не стоит ходить под кольцо.

Вся эта дискуссия наводит на размышления.

Если посмотреть на самые базовые статистические показатели, то окажется, что они однозначны. Если ты набрал очки, то это позитивное действие. Любое набранное очко – это вклад в копилку команды. Если ты сделал подбор в защите, ты прекратил владение соперника. Если ты совершил подбор в нападении, ты продолжил владение своей команды. Если ты отдал результативную передачу – ты поучаствовал в наборе очков. Если ты перехватил мяч, значит, ты прервал владение соперников и спровоцировал потерю.

Получается, что базовая полезность вращается в основном вокруг смены владения. Из-за этого однозначную негативную ценность имеют потери и промахи с подбором в защите у оппонентов. Данные по дефлекшенам, то есть касания мяча в защите, дают представление об активности игрока, но не всегда означают полезность. И если блок-шот не приводит к смене владения, то его тоже нельзя оценивать как однозначный вклад в победу.

Выглядит это вот так:

Или так:

Что, блок-шоты переоценены? Во-первых, их подсчет может быть не на 100% объективным, особенно данные из прошлых эпох (это также касается результативных передач). Во-вторых, смысл ставить блок-шот, если после него мяч отскакивает другому атакующему игроку, который отправляет его в кольцо. Блок-шот в протоколе есть, а пользы он не принес.

На мой взгляд, в современной НБА самыми важными аспектами обороны являются давление на игрока с мячом на периметре и подстраховка в районе штрафной линии. Сегодня высоко ценится умение препятствовать попыткам проникнуть в трехсекундную зону. Для этого нужно держать в поле зрения сразу нескольких оппонентов и переключается между разными задачами. Топ-защитникам периметра требуются очень подвижные бедра, активные руки для задевания передач, а также концентрация и умение увидеть логику в перемещениях атакующих игроков.

Проблема в том, что классная защита на периметре – это не результат. Даже если ты максимально плотно двигаешься в ногах со своим соперником, то все равно редко будешь иметь возможность спровоцировать потерю. Но если ты перенаправляешь игрока с мячом в невыгодное для него пространство и заставляешь отказаться от агрессивного прохода, то это успех. Только вот он никак не выразится в статистике. Не бывает данных вроде «заставил преждевременно закончить дриблинг» или «вынудил рано перейти на шаги и избавляться от мяча». Ты запросто можешь в одном владении успешно пройти заслон, предотвратить проход под кольцо, спровоцировать паническую передачу на дугу и… все равно получить трешку за шиворот, потому что партнер оказался не так усидчив.

Без синергии здесь никуда.

Хотя синергия синергии рознь. Ставит, например, Айзея Джексон из «Индианы» четыре блок-шота за игру. Вроде бы молодец. Но после скольких он сумел оставить мяч в игре и лишить соперников владения? А сколько раз его спровоцировали на бросковый фол? Да и вообще – может, он спровоцировал бы больше промахов, если бы не гнался за блок-шотами? И ключевое — даже если Айзея Джексон поставит несколько блок-шотов, то насколько его будут бояться?

Об этом говорил еще Билл Расселл. Когда его спрашивали не обидно ли ему, что в его времена не считали блок-шоты, он ответил, что суть была не в блок-шотах. «Я не стремился накрыть каждый бросок. Я стремился заставить соперника поверить в то, что я МОГУ накрыть каждый бросок».

У Джарена Джексона из «Мемфиса», к примеру, есть проблемами с фолами. Получить от него блок-шот, конечно, неприятно, но есть хороший шанс заработать нарушение. Выбьет мяч в аут – организуем еще один бросок. При этом Джексон уже становился Защитником года в сезоне-2022/23, а Тим Данкан этого не добился, хотя 15 раз входил в сборные лучших защитников. Лидер «Сперс» также был известен тем, что зрелищные блоки ставил редко и предпочитал смахивать мяч с чужой ладошки так, чтобы мяч остался в поле. Даже когда «чехлил» лучших из лучших.

Так что у лучших защитных команд есть своя двухфакторная аутентификация – сначала тебя кошмарят Дрю Холидей и Деррик Уайт, а под кольцом ты встречаешь Кристапса Порзингиса. Алекс Карусо и сам прекрасно проходит заслоны, подбирает углы преследования и восстанавливает позицию, а после него тебя ждет Чет Холмгрен.

Но в современном баскетболе рим-протекторы сталкиваются с большим числом нюансов. Уокер Кесслер из «Юты» раз за разом удивляет оппонентов длиной своих рук. Но в эпоху широкого пространства центровые уже не могут тусоваться рядом с трехсекундной и фармить «бананы». Приходится уходить от кольца, а потом экстренно возвращаться. Или не выходить помогать партнеру на заслоне, но тогда твоей команде придется адаптироваться под твою дроп-защиту.

Это дилемма Руди Гобера. В регулярном чемпионате он чаще других вселяет страх в игроков, которые идут атаковать под кольцо – люди просто отказываются от своих намерений и ищут другие варианты. Но в плей-офф команды находят варианты, как можно надавить на его слабые стороны.

Или вот проблема «Бакс». Два года назад у них была топ-оборона, которая, как могло показаться, была построена на дуэте Янниса и Брука Лопеса, обороняющих кольцо. Но роль Холидея недооценили, сделав ставку на Дэмиена Лилларда, который сейчас обходят слишком легко. И если выманить Лопеса из «краски», то проход к кольцу обойдется почти без сопротивления.

В тексте про «Денвер» я упоминал, что «Наггетс» на свою голову слишком сильно полагаются на вклад от Расселла Уэстбрука. А для «Бакс» гипертрофированную ценность на старте сезона имеет защита от Тауреана Принса, поскольку он чуть ли не единственный может успевать за вингами соперников. Крис Миддлтон в этом плане держал высокую планку несколько лет назад, но сейчас из-за травм на него сложно рассчитывать, как качественного оборонца. «Мемфис» не так уж чтобы классная команда, но они молоды, они бегут и часто уповают на быстрое нападение. И у «Бакс» просто нет людей, чтобы хоть что-то противопоставить резкости Джа Моранта, в то время как Яннис и Брук были и сами по локоть заняты.

Тем более, что Джей Хафф создает угрозу с периметра, и Лопес вынужден уходить за ним из трехсекундной зоны. Альдама тоже опасен на дуге, а он еще и на пол мяч умеет опускать.

Вот он современный баскетбол, тут с блок-шотами будет туго

Может быть, «Мемфис» просто слишком неудобный соперник для «Милуоки». Но «Бакс» казались старыми и медленными года назад, к концу 2024-го ничего не изменилось. Нападение регулярно сбивается на тактику «тащи нас на себе, большая черепаха» (то бишь Яннис), а в защите зияют дыры.

Может быть, по «Милуоки» еще рано делать выводы. Ветеранская команда, они еще раскочегарятся. Док Риверс в регулярках имеет хорошие результаты, он чего-нибудь придумает. Но Яннис уже отбивается от вопросов про неудачный старт сезона. И вряд ли он рад играть за команду, которая не претендует на чемпионство.

Фото: Gettyimages.ru /Sam Greenwood, Wes Hale