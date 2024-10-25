Роберт Орри о Викторе Вембаньяме: «Единственный, через кого игроки боятся атаковать»
Роберт Орри рассказал о впечатлениях от Виктора Вембаньямы.
20-летний форвард «Сан-Антонио» начинает второй сезон в НБА фаворитом на получение награды «Мистеру замку».
«Так много игроков, которые проходят в краску и начинают оглядываться по сторонам, а он в этот момент вообще сидит на скамейке. Они не атакуют корзину, это влияние, которые он оказывает на игру. Люди недооценивают важность этого.
Еще не было игрока, которого так боялись бы на площадке, больше Шакила О’Нила, Хакима Оладжувона и Тима Данкана. Единственный, через кого игроки вообще боятся атаковать. Боятся его роста и способности блокировать», – заключил 7-кратный чемпион НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Dan Patrick Show
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