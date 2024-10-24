Ламаркус Олдридж о первой встрече с Тимом Данканом: «Этот мазафакер набрал через меня 14 очков подряд и шлепнул по заднице»

Ламаркус Олдридж рассказал о своем моменте «добро пожаловать в НБА».

Центровому больше всего запомнился первый матч против «Сан-Антонио» Тима Данкана .

«Сначала он продавил меня и забросил правой. Потом развернулся в сторону задней линии и подкинул мяч в корзину одной рукой. И это продолжалось: 8, 10, 12 очков. Таймаут. Я подхожу к скамейке и прошу Нэйта Макмиллана послать мне помощь. Сдваиваться.

Но он объяснил, что мы не могли остановить его. Оставалось только дать ему делать свое дело, потому что сдваивания просто привели бы к трехочковым в нашу корзину.

Это мазафакер набрал 14 очков подряд, шлепнул меня по заднице и сказал, что у меня все будет нормально. Как вообще можно разозлиться на него? Я бы предпочел, чтобы он оскорблял меня, чтобы взбесить.

Кажется, он закончил матч с 28 или 30 очками, всю игру уничтожал меня», – посмеялся Олдридж .

Первый матч сезона-2006/07 между «Портлендом» и «Сан-Антонио » закончился гостевой победой «Сперс» со счетом 107:98. Данкан набрал 25 очков, 6 подборов, 5 передач и 3 блок-шота, реализовав 10 из 16 бросков с игры.