  • Влатко Чанчар: «Поставьте всех запасных на площадку вместе с Йокичем, а старт пусть играет без него. Тогда и посмотрим, что к чему»
Влатко Чанчар: «Поставьте всех запасных на площадку вместе с Йокичем, а старт пусть играет без него. Тогда и посмотрим, что к чему»

Бывший игрок «Денвера» считает критику скамейки «Наггетс» несправедливой.

«Меня на самом деле огорчало, как много людей поливали грязью скамейку запасных «Денвера». Потому что, знаете, люди говорили: «Стартовый состав «Наггетс» – лучший в лиге, но скамейка ужасна». А я думаю: да ладно, не нужно быть гением, чтобы понять, почему так происходит. Поставьте всех запасных на площадку вместе с Николой, а стартовый состав пусть играет без него. Тогда и посмотрим, что к чему», – сказал форвард «Милана».

Влатко Чанчар провел в «Денвере» 6 сезонов, один из которых он полностью пропустил из-за травмы.

Словенец принял участие в 143 матчах (11 в старте), набирая в среднем 3,4 очка, 2,5 подбора и 0,7 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал X&O’s CHAT
