Леброн Джеймс: «Бывают моменты, когда мы хороши, а бывают, когда нет. Надо продолжать работать»
Леброн Джеймс отреагировал на поражение от «Детройта» (103:115).
«Мы должны лучше справляться на обеих половинах площадки, вот и все. Бывают моменты, когда мы хороши, а бывают моменты, когда не очень, поэтому я скажу, что мы все еще продолжаем работать над этим... Мы должны соответствовать уровню физической борьбы в каждой встрече, каким бы он ни был. Мы справлялись с этим в первой половине, но к перерыву уже проигрывали 14 очков.
Нам нужно продолжать делать то, что мы делаем, продолжать приходить на работу и уделять ей соответствующее время, выполнять то, что требуют тренеры, и оставаться позитивными, независимо от того, что происходит на площадке. Всегда есть способы стать лучше», – сказал лидер «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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