Алперен Шенгюн: «Чувствую себя сильнее и быстрее после Евробаскета»

Звезда «Рокетс» оценил свое состояние в предсезонных матчах.

«Этим летом у меня был своего рода мини-сезон. И у меня не было такого длительного перерыва после сборной, что сыграло мне на руку. Я вернулся в «Хьюстон » все еще в хорошей форме и готов к сезону.

Я просто чувствую себя сильнее. Не знаю, я бы сказал, что чувствую себя быстрее. То есть я постоянно ощущаю себя быстрее с мячом или без мяча», – рассказал турецкий центровой.

Выступая на Евробаскете Шенгюн набирал в среднем за игру 21,6 очка, 10,1 подбора и 6,6 передачи. Сборная Турции стала серебряным призером, а центровой «Хьюстона» попал в символическую сборную турнира.

В предсезонном матче против «Атланты» Шенгюн отметился 19 очками (5 из 7 с игры), 5 подборами и 6 передачами за 17 минут на площадке.