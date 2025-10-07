Крис Финч о Боунсе Хайлэде: «Он недооцененный игрок для «пик-н-ролла», недооцененный распасовщик»

Главный тренер «Вулвс» оценил Хайлэнда.

«Нам просто нужно, чтобы Боунс оставался самим собой. Он может бросать с дальней дистанции, может создавать себе бросок, я думаю, что он недооцененный игрок для «пик-н-ролла», недооцененный распасовщик. Он всегда был взрывным бомбардиром, но у него куча навыков владения мячом. Нам очень нужно, чтобы он взял на себя часть обязанностей по розыгрышу, и он хорошо с этим справляется. Это тот парень, которому можно скинуть мяч, и он забьет с 8,5 метров.

Мы постоянно говорим ему, чтобы он продолжал упираться в защите. У него длинные руки, я думаю, он действительно может стать лучше, и он это уже показывал», – сказал Финч.

Боунс Хайлэнд подписал с «Миннесотой» однолетний частично гарантированный контракт.

В предсезонной игре против «Денвера» он стал самым результативным игроком матча, набрав 18 очков (5 из 8 с игры). Также 25-летний защитник собрал 3 подбора, отдал 3 передачи и совершил 1 перехват за 22 минуты на паркете.