  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Крис Финч о Боунсе Хайлэде: «Он недооцененный игрок для «пик-н-ролла», недооцененный распасовщик»
0

Крис Финч о Боунсе Хайлэде: «Он недооцененный игрок для «пик-н-ролла», недооцененный распасовщик»

Главный тренер «Вулвс» оценил Хайлэнда.

«Нам просто нужно, чтобы Боунс оставался самим собой. Он может бросать с дальней дистанции, может создавать себе бросок, я думаю, что он недооцененный игрок для «пик-н-ролла», недооцененный распасовщик. Он всегда был взрывным бомбардиром, но у него куча навыков владения мячом. Нам очень нужно, чтобы он взял на себя часть обязанностей по розыгрышу, и он хорошо с этим справляется. Это тот парень, которому можно скинуть мяч, и он забьет с 8,5 метров.

Мы постоянно говорим ему, чтобы он продолжал упираться в защите. У него длинные руки, я думаю, он действительно может стать лучше, и он это уже показывал», – сказал Финч.

Боунс Хайлэнд подписал с «Миннесотой» однолетний частично гарантированный контракт.

В предсезонной игре против «Денвера» он стал самым результативным игроком матча, набрав 18 очков (5 из 8 с игры). Также 25-летний защитник собрал 3 подбора, отдал 3 передачи и совершил 1 перехват за 22 минуты на паркете.

Кто лучший американский игрок в НБА?4101 голос
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Эндрю Дюковица в соцcети X
logoМиннесота
logoНБА
logoКрис Финч
logoБоунс Хайлэнд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Руди Гобер оттолкнул Николу Йокича, но затем пожал ему руку в знак примирения
9вчера, 04:50Видео
Том Тибодо пообщался с Джулиусом Рэндлом и Донте Дивинченцо на сборах «Миннесоты»
33 октября, 19:12Фото
Энтони Эдвардс о победах над Дюрэнтом, Джеймсом и Карри: «Еще в школе говорил, что через 4-5 лет буду их шлепать»
273 октября, 17:50
Главные новости
Алперен Шенгюн: «Чувствую себя сильнее и быстрее после Евробаскета»
122 минуты назад
Кейд Каннингем исполнил сумасшедший обратный лэй-ап
1сегодня, 07:35Видео
Кристиан Браун набрал 19 очков (100% реализация) в предсезонном матче с «Торонто»
4сегодня, 07:10Видео
Акционеры Евролиги встретились в Барселоне. Обсуждался план НБА создать филиал в Европе уже в 2027 году
5сегодня, 07:04
Лонзо Болл начнет сезон с ограничением в 20 минут и не будет играть два дня подряд
сегодня, 06:57
«Нет, мы не хотим никакого «Решения»! Ты нам нужен! Я вижу, какой он у нас состав! Это похоже на тот отстой, с которым пришлось иметь дело Кобе!!!» Гилберт Аренас устроил эмоциональную тираду по поводу второго «Решения» Леброна Джеймса
11сегодня, 06:50
Джей Джей Редик старается быть терпимее к игрокам: «Не все устроены, как Кобе. Нужно проявлять эмпатию»
сегодня, 06:44
Влатко Чанчар: «Американцы в НБА заказывают вина по четыре-пять тысяч долларов за бутылку – просто понты. А потом сливаются, когда надо покрывать чек»
3сегодня, 06:29
Тэйлен Хортон-Такер забросил красивый мяч, развернувшись в прыжке спиной к кольцу
сегодня, 06:16Видео
Джа Морэнт о громком анонсе Леброна: «Говорят, ты врешь»
8сегодня, 06:14
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Бешикташ» встретится с «Лондон Лайонс», «Нептунас» примет «Клуж» и другие матчи
сегодня, 08:47
Лига чемпионов. «Ритас» примет «Легию», «Игокеа» сыграет с «Галатасараем» и другие матчи
сегодня, 08:36
Брюс Браун о возвращении к роли разыгрывающего: «Я был в командах, где по нескольку владений подряд даже не трогал мяч»
сегодня, 05:41
Джеймс Харден подобрал окраску Ferrari под расцветку «Змеиная кожа» своей новой модели кроссовок
сегодня, 05:17Видео
Остин Ривз: «Леброн и Эй Ди с первого дня говорили: «Будь собой». Это придало мне уверенности»
вчера, 20:18
Чемпионат Франции. 22 очка Хаджинса помогли «Ле-Ману» одержать победу над «Парижем»
вчера, 20:03
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Наполи»
вчера, 20:00
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уступила «Задару», «Партизан» уверенно обыграл КРКА и другие результаты
вчера, 19:57
Армандо Бейкот получил травму в матче «Фенербахче» – «Петким Спор»
вчера, 19:50
Йовица Арсич о поражении «Енисея» от МБА-МАИ: «Это был интересный матч, и мы должны были сегодня победить»
вчера, 19:02