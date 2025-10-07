  • Спортс
2

«Нью-Йорк» был единственной командой, в которой хотел бы оказаться Яннис Адетокумбо в межсезонье, «Никс» и «Бакс» вели переговоры

Суперзвезда «Милуоки» мог перейти в «Нью-Йорк».

По информации Шэмса Чарании, с середины мая Алекс Саратсис, американский представитель Адетокумбо, проводил серьезную проверку возможных вариантов на случай, если звезда захочет запросить обмен из «Бакс». Рассматривалось несколько команд, но одно место выделилось как единственное, где Адетокумбо хотел бы играть помимо «Милуоки» – «Нью-Йорк».

«Бакс» ответили на звонок «Никс» по поводу Адетокумбо, и стороны вступили в переговоры на некоторое время в августе, но сделка так и не продвинулась.

«Бакс» настаивали, что предпочли бы не обменивать Адетокумбо, но, по сообщениям источников, «Нью-Йорк» не сделал достаточно убедительного предложения, чтобы продолжать обсуждать сделку. 

Со своей стороны, в «Никс» считают, что «Бакс» никогда серьезно не рассматривали возможность обмена Адетокумбо.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
logoНью-Йорк
logoНБА
