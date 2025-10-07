Кристиан Браун набрал 19 очков (100% реализация) в предсезонном матче с «Торонто»

Защитник «Денвера» не смог смазать ни одной попытки.

24-летний Браун провел идеальную игру с точки зрения точности бросков: на его счету 5 двухочковых и 3 трехочковых попадания без единого промаха.

За 22 минуты на паркете защитник также отметился 2 подборами, 2 передачами и 2 перехватами.

«Наггетс» победили «Рэпторс» – 112:108.