Кристиан Браун набрал 19 очков (100% реализация) в предсезонном матче с «Торонто»
Защитник «Денвера» не смог смазать ни одной попытки.
24-летний Браун провел идеальную игру с точки зрения точности бросков: на его счету 5 двухочковых и 3 трехочковых попадания без единого промаха.
За 22 минуты на паркете защитник также отметился 2 подборами, 2 передачами и 2 перехватами.
«Наггетс» победили «Рэпторс» – 112:108.
Кто лучший американский игрок в НБА?4065 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости