Стив Керр: «Кевон Луни – лучший лидер, которого я когда-либо видел»
Тренер «Уорриорз» признался, что будут скучать по стабильности и характеру Луни.
«Вы знаете мою любовь к Луну [Кевону Луни]. Мы будем скучать по его заслонам, подборам в атаке, его ежедневной стабильности.
Рон Адамс [ассистент главного тренера «Голден Стэйт»] недавно сказал мне: «Луни, наверное, лучший лидер, которого я когда-либо видел». И я с этим согласен.
Думаю, Эл [Хорфорд] сможет дать нам такое же тихое лидерство и наставничество в раздевалке, и я благодарен за это.
Но да – мы действительно будем скучать по Кевону», – заявил Стив Керр.
Кевон Луни провел 10 сезонов в составе «Голден Стэйт», сыграл в 599 матчах регулярного чемпионата и 89 играх плей-офф, завоевав при этом три чемпионских титула НБА.
Этим летом 29-летний центровой подписал контракт с «Новым Орлеаном» на 2 года и 16 млн долларов.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал 95.7 The Game
