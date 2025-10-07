Стив Керр: «Кевон Луни – лучший лидер, которого я когда-либо видел»

Тренер «Уорриорз» признался, что будут скучать по стабильности и характеру Луни.

«Вы знаете мою любовь к Луну [Кевону Луни ]. Мы будем скучать по его заслонам, подборам в атаке, его ежедневной стабильности.

Рон Адамс [ассистент главного тренера «Голден Стэйт »] недавно сказал мне: «Луни, наверное, лучший лидер, которого я когда-либо видел». И я с этим согласен.

Думаю, Эл [Хорфорд] сможет дать нам такое же тихое лидерство и наставничество в раздевалке, и я благодарен за это.

Но да – мы действительно будем скучать по Кевону», – заявил Стив Керр .

Кевон Луни провел 10 сезонов в составе «Голден Стэйт », сыграл в 599 матчах регулярного чемпионата и 89 играх плей-офф, завоевав при этом три чемпионских титула НБА .

Этим летом 29-летний центровой подписал контракт с «Новым Орлеаном» на 2 года и 16 млн долларов.