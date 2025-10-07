Джанан Муса выбыл на несколько недель из-за травмы колена

Форвард «Дубая» получил повреждение в матче Адриатической лиги.

Джанан Муса повредил колено во второй четверти матча против хорватского «Сплита», успев до этого набрать 7 очков за 8 минут.

По информации инсайдера Маттео Андреани, 26-летний баскетболист выбыл на несколько недель.

Сам Муса прокомментировал повреждение в своих соцсетях: «Ничего серьезного. Лишь испуг! Вернусь через несколько недель. Иншаллах».