Джанан Муса выбыл на несколько недель из-за травмы колена
Форвард «Дубая» получил повреждение в матче Адриатической лиги.
Джанан Муса повредил колено во второй четверти матча против хорватского «Сплита», успев до этого набрать 7 очков за 8 минут.
По информации инсайдера Маттео Андреани, 26-летний баскетболист выбыл на несколько недель.
Сам Муса прокомментировал повреждение в своих соцсетях: «Ничего серьезного. Лишь испуг! Вернусь через несколько недель. Иншаллах».
