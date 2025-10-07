1

Джанан Муса выбыл на несколько недель из-за травмы колена

Форвард «Дубая» получил повреждение в матче Адриатической лиги.

Джанан Муса повредил колено во второй четверти матча против хорватского «Сплита», успев до этого набрать 7 очков за 8 минут.

По информации инсайдера Маттео Андреани, 26-летний баскетболист выбыл на несколько недель.

Сам Муса прокомментировал повреждение в своих соцсетях: «Ничего серьезного. Лишь испуг! Вернусь через несколько недель. Иншаллах».

Кто лучший американский игрок в НБА?4218 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Маттео Андреани в соцсети X
logoДубай
logoДжанан Муса
logoЕвролига
logoАдриатическая лига
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уступила «Задару», «Партизан» уверенно обыграл КРКА и другие результаты
вчера, 19:57
Евролига. «Жальгирис» победил «Фенербахче», несмотря на 36 очков Болдуина, 23 очка Клайберна помогли «Барселоне» справиться с «Панатинаикосом» и другие матчи
183 октября, 21:33
Алекса Аврамович может пропустить 8-12 недель в результате травмы колена, полученной из-за физиотерапевта
52 октября, 11:40
Главные новости
Карлос Дельфино объявил о завершении карьеры
518 минут назад
Руди Гобер о пропуске Евробаскета-2025: «Решение далось непросто, но мне нужно было подзарядить батарейки»
33 минуты назад
Эрик Споэльстра о Николе Йовиче: «Он прогрессирует почти во всем, кроме подборов – это должно стать для него приоритетом»
156 минут назад
Стив Керр: «Кевон Луни – лучший лидер, которого я когда-либо видел»
4сегодня, 13:34
Влатко Чанчар: «Поставьте всех запасных на площадку вместе с Йокичем, а старт пусть играет без него. Тогда и посмотрим, что к чему»
3сегодня, 12:18
«Я уйду, потому что мои навыки просядут, потому что не смогу найти вызовы». Кевин Лав ответил на анонс Леброна Джеймса отрывком из интервью Майкла Джордана
5сегодня, 11:50
«Нью-Йорк» был единственной командой, в которой хотел бы оказаться Яннис Адетокумбо в межсезонье, «Никс» и «Бакс» вели переговоры
7сегодня, 11:22
Инсайдер Марк Спирс: «Я видел, как Куминга танцевал после игры. Он сказал мне, что обрел душевный покой»
1сегодня, 10:52
Алперен Шенгюн: «Чувствую себя сильнее и быстрее после Евробаскета»
1сегодня, 09:50
Крис Финч о Боунсе Хайлэде: «Он недооцененный игрок для «пик-н-ролла», недооцененный распасовщик»
сегодня, 09:14
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов. «Ритас» примет «Легию», «Игокеа» сыграет с «Галатасараем» и другие матчи
сегодня, 12:21
Еврокубок. «Бешикташ» встретится с «Лондон Лайонс», «Нептунас» примет «Клуж» и другие матчи
сегодня, 12:21
Брюс Браун о возвращении к роли разыгрывающего: «Я был в командах, где по нескольку владений подряд даже не трогал мяч»
сегодня, 05:41
Джеймс Харден подобрал окраску Ferrari под расцветку «Змеиная кожа» своей новой модели кроссовок
сегодня, 05:17Видео
Остин Ривз: «Леброн и Эй Ди с первого дня говорили: «Будь собой». Это придало мне уверенности»
вчера, 20:18
Чемпионат Франции. 22 очка Хаджинса помогли «Ле-Ману» одержать победу над «Парижем»
вчера, 20:03
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Наполи»
вчера, 20:00
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уступила «Задару», «Партизан» уверенно обыграл КРКА и другие результаты
вчера, 19:57
Армандо Бейкот получил травму в матче «Фенербахче» – «Петким Спор»
вчера, 19:50
Йовица Арсич о поражении «Енисея» от МБА-МАИ: «Это был интересный матч, и мы должны были сегодня победить»
вчера, 19:02