  • «Я уйду, потому что мои навыки просядут, потому что не смогу найти вызовы». Кевин Лав ответил на анонс Леброна Джеймса отрывком из интервью Майкла Джордана
5

«Я уйду, потому что мои навыки просядут, потому что не смогу найти вызовы». Кевин Лав ответил на анонс Леброна Джеймса отрывком из интервью Майкла Джордана

Лав не остался в стороне и отреагировал на объявление Джеймса.

Форвард «Юты» выложил видео с интервью Майкла Джордана из 1993 года, которое было снято за несколько месяцев до его первого ухода из баскетбола.

«Я уйду из этой игры не из-за того, что медиа сделали со мной или другие люди. Я уйду, потому что мои навыки просядут, потому что не смогу найти вызовы, чтобы продолжать пахать.

Я уйду на своих условиях, и не думаю, что у множества атлетов была такая возможность. Вот что я сделаю, когда придет мое время», – сказал Джордан.

Вчера Леброн Джеймс анонсировал в своих соцсетях «Второе решение», оглашение которого должно состояться сегодня в 19.00 по московскому времени.

Кто лучший американский игрок в НБА?4183 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Кевина Лава
logoЛеброн Джеймс
logoМайкл Джордан
logoКевин Лав
logoЮта
logoЛейкерс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
