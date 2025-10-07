«Я уйду, потому что мои навыки просядут, потому что не смогу найти вызовы». Кевин Лав ответил на анонс Леброна Джеймса отрывком из интервью Майкла Джордана
Лав не остался в стороне и отреагировал на объявление Джеймса.
Форвард «Юты» выложил видео с интервью Майкла Джордана из 1993 года, которое было снято за несколько месяцев до его первого ухода из баскетбола.
«Я уйду из этой игры не из-за того, что медиа сделали со мной или другие люди. Я уйду, потому что мои навыки просядут, потому что не смогу найти вызовы, чтобы продолжать пахать.
Я уйду на своих условиях, и не думаю, что у множества атлетов была такая возможность. Вот что я сделаю, когда придет мое время», – сказал Джордан.
Вчера Леброн Джеймс анонсировал в своих соцсетях «Второе решение», оглашение которого должно состояться сегодня в 19.00 по московскому времени.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Кевина Лава
