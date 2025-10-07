  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Инсайдер Марк Спирс: «Я видел, как Куминга танцевал после игры. Он сказал мне, что обрел душевный покой»
0

Инсайдер Марк Спирс: «Я видел, как Куминга танцевал после игры. Он сказал мне, что обрел душевный покой»

Спирс считает, что Куминга рад снова оказаться в форме «Уорриорс».

«Я давно в этой сфере. Помню, как Аллен Айверсон был несчастен в «Мемфисе». Но я видел, как Куминга танцевал после игры, он сказал мне, что обрел душевный покой. Я думаю, парни – Стеф (Карри), Дрэймонд (Грин), Джимми (Батлер) и Бадди Хилд – оказали ему поддержку, и это очень помогло.

Независимо от того, будет он в «Уорриорс» или где-то еще, он чувствует, что со всем разберется. Но в «Голден Стейт» он настроен так: «Я полностью вовлечен и хочу выиграть здесь чемпионский титул». Так что это не похоже на человека, который пытается любым способом уйти из команды», – заключил Спирс.

Ранее Джонатан Куминга согласовал с «воинами» контракт на два года и 46,8 миллиона долларов, который включает опцию клуба на второй сезон.

В предсезонном матче против «Лейкерс» 23-летний форвард набрал 5 очков, 6 подборов и 4 передачи за 15 минут на площадке.

Кто лучший американский игрок в НБА?4134 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница NBA on ESPN в соцсети X
logoДжонатан Куминга
logoГолден Стэйт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майкл Мэлоун о ключевом факторе для Куминги и «Уорриорз»: «Все сводится к коммуникации»
2сегодня, 04:03
Ожидается, что «Уорриорз» сделают Джонатана Кумингу доступным для обмена 15 января (Джейк Фишер)
25 октября, 19:06
«Сакраменто», «Финикс» и «Чикаго» по-прежнему заинтересованы в Джонатане Куминге
104 октября, 06:13
Главные новости
«Нью-Йорк» был единственной командой, в которой хотел бы оказаться Яннис Адетокумбо в межсезонье, «Никс» и «Бакс» вели переговоры
223 минуты назад
Алперен Шенгюн: «Чувствую себя сильнее и быстрее после Евробаскета»
1сегодня, 09:50
Крис Финч о Боунсе Хайлэде: «Он недооцененный игрок для «пик-н-ролла», недооцененный распасовщик»
сегодня, 09:14
Кейд Каннингем исполнил сумасшедший обратный лэй-ап
4сегодня, 07:35Видео
Кристиан Браун набрал 19 очков (100% реализация) в предсезонном матче с «Торонто»
7сегодня, 07:10Видео
Акционеры Евролиги встретились в Барселоне. Обсуждался план НБА создать филиал в Европе уже в 2027 году
8сегодня, 07:04
Лонзо Болл начнет сезон с ограничением в 20 минут и не будет играть два дня подряд
1сегодня, 06:57
«Нет, мы не хотим никакого «Решения»! Ты нам нужен! Я вижу, какой он у нас состав! Это похоже на тот отстой, с которым пришлось иметь дело Кобе!!!» Гилберт Аренас устроил эмоциональную тираду по поводу второго «Решения» Леброна Джеймса
13сегодня, 06:50
Джей Джей Редик старается быть терпимее к игрокам: «Не все устроены, как Кобе. Нужно проявлять эмпатию»
сегодня, 06:44
Влатко Чанчар: «Американцы в НБА заказывают вина по четыре-пять тысяч долларов за бутылку – просто понты. А потом сливаются, когда надо покрывать чек»
3сегодня, 06:29
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Бешикташ» встретится с «Лондон Лайонс», «Нептунас» примет «Клуж» и другие матчи
сегодня, 08:47
Лига чемпионов. «Ритас» примет «Легию», «Игокеа» сыграет с «Галатасараем» и другие матчи
сегодня, 08:36
Брюс Браун о возвращении к роли разыгрывающего: «Я был в командах, где по нескольку владений подряд даже не трогал мяч»
сегодня, 05:41
Джеймс Харден подобрал окраску Ferrari под расцветку «Змеиная кожа» своей новой модели кроссовок
сегодня, 05:17Видео
Остин Ривз: «Леброн и Эй Ди с первого дня говорили: «Будь собой». Это придало мне уверенности»
вчера, 20:18
Чемпионат Франции. 22 очка Хаджинса помогли «Ле-Ману» одержать победу над «Парижем»
вчера, 20:03
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Наполи»
вчера, 20:00
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уступила «Задару», «Партизан» уверенно обыграл КРКА и другие результаты
вчера, 19:57
Армандо Бейкот получил травму в матче «Фенербахче» – «Петким Спор»
вчера, 19:50
Йовица Арсич о поражении «Енисея» от МБА-МАИ: «Это был интересный матч, и мы должны были сегодня победить»
вчера, 19:02