Инсайдер Марк Спирс: «Я видел, как Куминга танцевал после игры. Он сказал мне, что обрел душевный покой»

Спирс считает, что Куминга рад снова оказаться в форме «Уорриорс».

«Я давно в этой сфере. Помню, как Аллен Айверсон был несчастен в «Мемфисе». Но я видел, как Куминга танцевал после игры, он сказал мне, что обрел душевный покой. Я думаю, парни – Стеф (Карри), Дрэймонд (Грин), Джимми (Батлер) и Бадди Хилд – оказали ему поддержку, и это очень помогло.

Независимо от того, будет он в «Уорриорс» или где-то еще, он чувствует, что со всем разберется. Но в «Голден Стейт» он настроен так: «Я полностью вовлечен и хочу выиграть здесь чемпионский титул». Так что это не похоже на человека, который пытается любым способом уйти из команды», – заключил Спирс.

Ранее Джонатан Куминга согласовал с «воинами» контракт на два года и 46,8 миллиона долларов, который включает опцию клуба на второй сезон.

В предсезонном матче против «Лейкерс» 23-летний форвард набрал 5 очков, 6 подборов и 4 передачи за 15 минут на площадке.