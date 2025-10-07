Кейд Каннингем исполнил сумасшедший обратный лэй-ап
Звездный защитник «Детройта» продемонстрировал свой атлетизм.
В предсезонном матче против «Мемфиса» Каннингем в прыжке выловил передачу, переложил мяч в левую руку и забросил его с другой стороны кольца.
За 19 минут на паркете защитник принес своей команде 20 очков (8 из 11 с игры, 2 из 3 трехочковых, 2 из 3 с линии), 3 подбора, 4 передачи и 2 перехвата.
«Пистонс» обыграли «Гриззлис» – 128:112.
Кто лучший американский игрок в НБА?4065 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
