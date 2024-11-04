Центровой Тревор Томпсон покинет «Тофаш» ради чемпионата Китая, может быть заменен Анжеем Пасечником

«Тофаш» лишился Тревора Томпсона.

Американский центровой (30 лет, 213 см) переходит в «Шэньчжэнь», который предложил удвоить зарплату баскетболиста, и будет выступать в чемпионате Китая.

Томпсон набирал 6,3 очка и 6,3 подбора в матчах Еврокубка этого сезона.

В составе турецкого клуба игрока может заменить латвийский центровой Анжей Пасечник (28 лет, 216 см), недавно отчисленный из «Милуоки ».