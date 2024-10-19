«Милуоки» отчислил Анжея Пасечника и оставил Лиама Роббинса

«Милуоки» расстался с Анжеем Пасечником.

«Бакс» отчислили из состава латвийского центрового Анжея Пасечника (28 лет, 216 см) и перевели центрового Лиама Роббинса (25 лет, 213 см) на двусторонний контракт.

Оба игрока провели четыре предсезонных матча. Пасечник набирал 5,3 очка, 4,0 подбора и 1,3 передачи за 13,3 минуты в среднем за встречу. Показатели Роббинса – 4,0 очка, 2,8 подбора и 1,5 передачи за 11,7 минуты.