«Милуоки» намерен обменять Маржона Боучэмпа
Маржон Боучэмп в ближайшее время может покинуть «Милуоки».
«Бакс» и агентство легкого форварда (24 года, 201 см) Klutch Sports совместно ищут варианты обмена.
«Милуоки» ранее отказался от опции продления контракта с Боучэмпом на сезон-25/26.
Боучэмп – 24-й номер драфта 2022 года. Он станет неограниченно свободным агентом в следующее межсезонье.
В 5 матчах нового сезона Маржон набирает 1,8 очка в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Блог Марка Стейна
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