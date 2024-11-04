«Милуоки» намерен обменять Маржона Боучэмпа

Маржон Боучэмп в ближайшее время может покинуть «Милуоки».

«Бакс» и агентство легкого форварда (24 года, 201 см) Klutch Sports совместно ищут варианты обмена.

«Милуоки » ранее отказался от опции продления контракта с Боучэмпом на сезон-25/26.

Боучэмп – 24-й номер драфта 2022 года. Он станет неограниченно свободным агентом в следующее межсезонье.

В 5 матчах нового сезона Маржон набирает 1,8 очка в среднем за игру.