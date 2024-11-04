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Защитник «Барселоны» Кевин Пантер признан MVP октября в Евролиге

Евролига назвала MVP октября.

Наиболее ценным игроком месяца стал защитник «Барселоны» Кевин Пантер.

В 7 матчах баскетболист набирал 18,6 очка, 1,9 подбора, 2,4 передачи и 1,4 перехвата, реализовав 62,2% двухочковых бросков, 47,5% трехочковых и 95,8% штрафных.

«Барселона» закончила месяц с результатом 5-2.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
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logoБарселона
Кевин Пантер
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