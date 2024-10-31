«Мне стыдно за вашу чушь». Президент «Црвены Звезды» жестко расритиковал судейство в Евролиге
«Как так получается, что все все знают, когда разница в счете составляет 20 очков, и когда ничья, не баскетбол решает исход матча, а судьи?
Возможно, желательно использовать дипломатический тон, но это для джентльменов и честной игры. Сейчас мы имеем дело в грубой кражей на глазах у миллионов людей, поэтому я спрашиваю вас — есть ли у судей задача определять победителя, и кто дает им эти задачи?
Могу сказать только одно: «Господа, это сделает «Звезду» еще сильнее». Честь и хвала нашим ребятам. Мы всегда будем их поддерживать. Своим поведением, отношением к форме и игре они однозначно этого заслужили. Они знают, что они профессионалы высочайшего уровня. Они знают, почему они не одержали победу сейчас и против «Барселоны».
Господа из Евролиги, то, что произошло в матче с «Барселоной» и сегодня вечером, в нашей стране называется воровством. Поэтому спросите себя, не превратились ли вы в воровскую лигу. Мне стыдно за вашу чушь», – заявил президент «Црвены Звезды» Желько Дрчелич.
Главный тренер «Црвены Звезды» Яннис Сферопулос написал протест в середине четвертой четверти после неудачного челленджа по поводу неспортивного фола Алена Смаилагича против Николы Калинича.
Выступление Сферопулоса на послематчевой пресс-конференции длилось всего 11 секунд.
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