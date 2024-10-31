Евролига. «Маккаби» встретится с «Реалом», «Олимпиакос» примет «Барселону» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
Израильский «Маккаби Тель-Авив» сыграет с испанским «Реалом». Греческий «Олимпиакос» примет лидера текущего турнира «Барселону».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Барселона Испания – 5-1, Жальгирис Литва – 5-1, Фенербахче Турция – 4-2, Баскония Испания – 4-2, Бавария Германия – 4-2, Панатинаикос Греция – 4-2, Монако – 4-2, Црвена Звезда Сербия – 3-3, Реал Испания – 3-3, Анадолу Эфес Турция – 3-3, Париж Франция – 3-3, Олимпиакос Греция – 3-3, Партизан Сербия – 2-4, Виллербан Франция – 2-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-4, Виртус Италия – 1-5, Милан Италия – 1-5, Альба Германия – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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