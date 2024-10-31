«Панатинаикос» и «Барселона» показывают лучшее сочетание атаки и защиты в Евролиге
Clutch Data выложил график эффективности команд Евролиги.
Первыми по разнице очков стали греческий «Панатинаикос», показывающий лучшее нападение, и испанская «Барселона». Лучшая защита – у литовского «Жальгириса».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Clutch Data в сети X
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