Стефен Карри и Сабрина Ионеску вновь сразятся в дуэле по трехочковым на Уик-энде всех звезд-2025

Стефен Карри и Сабрина Ионеску снова сойдутся в дуэле по трехочковым.

Дуэль между Карри («Голден Стэйт ») и Ионеску («Нью-Йорк ») состоится в рамках субботней программы Уик-энда всех звезд НБА 2025 года в Сан-Франциско.

Об этом сообщил комиссионер НБА Адам Сильвер.

«Они знают, они этим занимаются», – цитирует Сильвера журналист The Athletic Джо Вардон.

Специальная дуэль по трехочковым впервые в истории была проведена в рамках Уик-энда всех звезд НБА-2024 в Индианаполисе. Соревнование завершилось со счетом 29:26 в пользу Карри .