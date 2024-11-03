Стефен Карри и Сабрина Ионеску вновь сразятся в дуэле по трехочковым на Уик-энде всех звезд-2025
Стефен Карри и Сабрина Ионеску снова сойдутся в дуэле по трехочковым.
Дуэль между Карри («Голден Стэйт») и Ионеску («Нью-Йорк») состоится в рамках субботней программы Уик-энда всех звезд НБА 2025 года в Сан-Франциско.
Об этом сообщил комиссионер НБА Адам Сильвер.
«Они знают, они этим занимаются», – цитирует Сильвера журналист The Athletic Джо Вардон.
Специальная дуэль по трехочковым впервые в истории была проведена в рамках Уик-энда всех звезд НБА-2024 в Индианаполисе. Соревнование завершилось со счетом 29:26 в пользу Карри.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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