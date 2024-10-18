Дрэймонд Грин: «Куминга в новом сезоне должен поехать на Матч звезд. Любой другой результат станет неудачей»

Дрэймонд Грин заявил, что у него большие ожидания от Джонатана Куминги.

«Чего я жду от него в новом сезоне? Куминга в новом сезоне должен поехать на Матч звезд.

Что для этого требуется? Набирать очки. Хорошо справляться с набором очков. Он должен набирать более 20 очков за игру, 6-7 подборов, и команда должна побеждать. Это особенно важно, когда ты в первый раз стремишься стать участником Матча звезд. Мы знаем, на что он способен, мы верим в него.

Любой другой результат станет неудачей», – заявил форвард «Уорриорз».

В прошлом сезоне 22-летний игрок «Голден Стэйт» в среднем выбивал рекордные для себя средние показатели по очкам (16,1), подборам (4,8), передачам (2,2) и минутам на площадке (26,3).