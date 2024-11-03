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Адам Сильвер консультируется со Стефом Карри по поводу формата Матча всех звезд этого сезона

Матч всех звезд в этом сезоне пройдет в Сан-Франциско.

Комиссионер НБА Адам Сильвер активно занимается разработкой формата мероприятия. Одним из консультантов управляющего лигой стал лидер «Голден Стэйт» Стеф Карри.

«Мы ищем другие формы. Нет никаких сомнений в том, что игроки были разочарованы прошлогодним Матчем всех звезд. Мы хотим обеспечить более ярко выраженный соревновательный мотив и развлечение для наших фанатов.

Лига планирует отойти от традиционного формата.

Это будет домашний матч для Карри. Знаю, что это будет вызовом для его гордости, и он захочет, чтобы игроки показали свой уровень», – заявил Сильвер.

В прошлом сезоне наиболее успешным событием звездного уикенда стало трехочковоее состязание Стефа Карри и Сабрины Ионеску.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНБА
logoМатч всех звезд НБА
logoСтефен Карри
logoАдам Сильвер
logoСабрина Ионеску
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