Предраг Стоякович о критериях отбора на Матч звезд: «Раньше была важна команда, а сейчас статистика»
Предраг Стоякович предпочитает старые критерии отбора на Матч всех звезд НБА.
«Сегодня больше важна статистика, а раньше, я думаю, главное значение имела твоя команда — насколько ты помогаешь своей команде победить, насколько велико твое влияние на эти победы. Я считаю, что это были правильные стандарты.
Я всегда считал, что попадал на Матч всех звезд благодаря нашей команде», – сказал трехкратный участник Матча звезд НБА в подкасте Knuckleheads.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Knuckleheads Podcast
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