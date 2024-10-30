Предраг Стоякович о критериях отбора на Матч звезд: «Раньше была важна команда, а сейчас статистика»

Предраг Стоякович предпочитает старые критерии отбора на Матч всех звезд НБА.

«Сегодня больше важна статистика, а раньше, я думаю, главное значение имела твоя команда — насколько ты помогаешь своей команде победить, насколько велико твое влияние на эти победы. Я считаю, что это были правильные стандарты.

Я всегда считал, что попадал на Матч всех звезд благодаря нашей команде», – сказал трехкратный участник Матча звезд НБА в подкасте Knuckleheads.