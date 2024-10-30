  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Предраг Стоякович о критериях отбора на Матч звезд: «Раньше была важна команда, а сейчас статистика»
1

Предраг Стоякович о критериях отбора на Матч звезд: «Раньше была важна команда, а сейчас статистика»

Предраг Стоякович предпочитает старые критерии отбора на Матч всех звезд НБА.

«Сегодня больше важна статистика, а раньше, я думаю, главное значение имела твоя команда — насколько ты помогаешь своей команде победить, насколько велико твое влияние на эти победы. Я считаю, что это были правильные стандарты.

Я всегда считал, что попадал на Матч всех звезд благодаря нашей команде», – сказал трехкратный участник Матча звезд НБА в подкасте Knuckleheads.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Knuckleheads Podcast
logoПредраг Стоякович
logoНБА
logoМатч всех звезд НБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ФИБА провела церемонию включения 8 новых членов, включая Предрага Стояковича и Реджи Миллера, в Зал славы
115 сентября, 07:55
Богдан Богданович предпочел Предрага Стояковича другим европейским баскетболистам в опросе на Олимпиаде
25 августа, 14:36
Реджи Миллер и Предраг Стоякович будут включены в Зал славы ФИБА в 2024 году
430 апреля, 15:23
Андрей Стоякович будет играть за унивеситет Калифорнии в NCAA
28 апреля, 09:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«У меня на глазах выступили слезы». Пол Джордж рассказал о возвращении после перелома ноги
13 минут назад
Крис Маллин о первой игре против Патрика Юинга: «Он был не только устрашающим, но и злым в хорошем смысле»
37 минут назад
Дэнни Грин: «Карьеры Джоэла Эмбиида и других суперзвезд были бы совсем другими, если бы они играли под руководством других тренеров»
3сегодня, 19:12
Единая лига ВТБ. «Зенит» разгромил «Самару», «Енисей» выиграл у «Пари НН»
13сегодня, 18:58
НБА. «Лейкерс» сыграют в гостях с «Кливлендом», «Голден Стэйт» примет «Новый Орлеан» и другие матчи
8сегодня, 18:55
Ни один новичок НБА пока не набрал 15+ очков и не провел 30+ минут за один матч
10сегодня, 18:18
Скотти Барнс пропустит как минимум 3 недели из-за перелома орбиты
3сегодня, 17:50Видео
Лонзо Боллу не потребуется операция на запястье
1сегодня, 17:45
Евролига. «Жальгирис» против «Црвены Звезды», «Партизан» встретится с «Монако»
15сегодня, 17:34
Еврокубок. «Ульм» – «Тренто», «Бурк» сыграет с «Арисом» и другие матчи
сегодня, 17:24Live
Ко всем новостям
Последние новости
Дражен Анзулович после поражения от «Зенита»: «Одна команда играла на скорости, а другая не была готова к такой борьбе»
3 минуты назад
Хавьер Паскуаль о победе над «Самарой»: «За исключением нескольких минут сыграли очень хорошо»
8 минут назад
Заккари Рисаше: «Во Франции я был суператлетом, а теперь я просто обычный парень»
47 минут назад
Алексей Савков об игре сына в стартовой пятерке «Басконии» в Евролиге: «Паша был приятно удивлен. Шесть лет шли к этому»
сегодня, 19:25
Скульптор Омри Амрани о статуе Дуэйна Уэйда: «Не думаю, что кто-то может сделать лучше»
9сегодня, 14:58
«Шарлотт» использует опцию продления контракта с Ником Смитом на сезон-2025/26
сегодня, 14:42
Тони Тэйлор: «Много общаюсь с Кулагиным и Тороповым»
2сегодня, 12:32
Никола Йокич: «Сегодня Уэстбрук был в полном порядке»
8сегодня, 10:27
Шейвон Шилдс из «Милана» пропустит как минимум 2 недели
сегодня, 09:20
Кайл Кузма получил растяжение паховых мышц
1сегодня, 08:56