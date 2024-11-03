Джейлен Браун выбыл с растяжением сгибающей мышцы бедра

Джейлен Браун получил растяжение сгибающей мышцы бедра.

Форвард «Бостона » пропустил победный матч против «Шарлотт » (113:103) из-за растяжения сгибающей мышцы левого бедра.

По словам главного тренера «Селтикс» Джо Маззуллы , состояние Брауна будет оцениваться каждый день. Тренер добавил, что травма беспокоила Брауна последние несколько дней, но он продолжал играть через боль.