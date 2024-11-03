Джейлен Браун выбыл с растяжением сгибающей мышцы бедра
Джейлен Браун получил растяжение сгибающей мышцы бедра.
Форвард «Бостона» пропустил победный матч против «Шарлотт» (113:103) из-за растяжения сгибающей мышцы левого бедра.
По словам главного тренера «Селтикс» Джо Маззуллы, состояние Брауна будет оцениваться каждый день. Тренер добавил, что травма беспокоила Брауна последние несколько дней, но он продолжал играть через боль.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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