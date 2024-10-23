Яннис Адетокумбо: «Джейлен Браун – лучший игрок НБА»

Яннис Адетокумбо назвал Джейлена Брауна лучшим игроком НБА.

«Я считаю, что лучший игрок – это тот, кто выиграл чемпионат, выиграл все и является лучшим игроком своей команды. Так что лучшим игроком НБА, вероятно, я бы назвал Джейлена Брауна .

Нельзя называть себя лучшим игроком, если ты в команде, которая не победила. Неважно, что ты получил награду MVP или вошел в символическую сборную НБА . Если ты не принес своей команде победу, ты не лучший», – сказал форвард «Милуоки ».