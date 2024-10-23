Яннис Адетокумбо: «Джейлен Браун – лучший игрок НБА»
Яннис Адетокумбо назвал Джейлена Брауна лучшим игроком НБА.
«Я считаю, что лучший игрок – это тот, кто выиграл чемпионат, выиграл все и является лучшим игроком своей команды. Так что лучшим игроком НБА, вероятно, я бы назвал Джейлена Брауна.
Нельзя называть себя лучшим игроком, если ты в команде, которая не победила. Неважно, что ты получил награду MVP или вошел в символическую сборную НБА. Если ты не принес своей команде победу, ты не лучший», – сказал форвард «Милуоки».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Complex Sports
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