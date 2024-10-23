3

Яннис Адетокумбо: «Джейлен Браун – лучший игрок НБА»

Яннис Адетокумбо назвал Джейлена Брауна лучшим игроком НБА.

«Я считаю, что лучший игрок – это тот, кто выиграл чемпионат, выиграл все и является лучшим игроком своей команды. Так что лучшим игроком НБА, вероятно, я бы назвал Джейлена Брауна.

Нельзя называть себя лучшим игроком, если ты в команде, которая не победила. Неважно, что ты получил награду MVP или вошел в символическую сборную НБА. Если ты не принес своей команде победу, ты не лучший», – сказал форвард «Милуоки».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Complex Sports
logoБостон
logoМилуоки
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
logoДжейлен Браун
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Браун о церемонии вручения чемпионских перстней: «Атмосфера на арене была потрясающей»
сегодня, 16:07
Повторит ли Йокич достижение Леброна? А кто остановит «Бостон»? Главные интриги нового сезона НБА
4сегодня, 07:00Спецпроект
Джейлен Браун: «Не стану подписываться с Nike, чтобы увеличить шансы на попадание в сборную США»
1вчера, 08:16
Райен Руссилло о победителе этого сезона НБА: «Слишком тяжело взять второй титул. Выбрал «Оклахому»
418 октября, 18:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дрэймонд Грин: «Готов снова наслаждаться баскетболом»
19 минут назад
НБА. «Клипперс» примут «Финикс», «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Портлендом» и другие матчи
229 минут назад
Единая лига ВТБ. УНИКС победил «Парму» в гостях, ЦСКА играет с «Автодором»
13сегодня, 16:37Live
Евролига. «Партизан» примет «Виртус»
сегодня, 15:56
Крис Маллин: «Стеф Карри – сокровище»
3сегодня, 15:53
«Он темнее, чем я думал». Винс Картер рассказал о встрече сына с Майклом Джорданом
5сегодня, 15:45
Сборная России сыграет товарищеский матч с Тунисом в конце ноября
2сегодня, 15:35
Предложение «в стиле Лионеля Месси» готовит женская лига Unrivaled для Кейтлин Кларк
4сегодня, 15:26
«Всех люблю. У вас все будет хорошо». Глен Дэвис отправился в тюрьму
3сегодня, 15:05Видео
Леброн Джеймс о семье: «Я потерял много времени из-за этой лиги»
8сегодня, 14:47
Ко всем новостям
Последние новости
Велимир Перасович: «Из-за неудачи с «Локо» частично утратили уверенность в себе»
1 минуту назад
Дэмиан Лиллард: «Люди знают, насколько я чертовски хорош»
6 минут назад
Суперкубок России. Женщины. УГМК играет с «Никой»
54 минуты назад
Виктор Оладипо: «У «Майами» всегда есть шанс победить»
сегодня, 16:34
«У него теперь несколько машин». Леброн Джеймс посмеялся над сыном и рекламой Nike
2сегодня, 16:30
Кендрик Перкинс о «Бостоне»: «Одна из величайших атакующих команд, которые я когда-либо видел в НБА»
4сегодня, 16:21
Джейлен Браун о церемонии вручения чемпионских перстней: «Атмосфера на арене была потрясающей»
сегодня, 16:07
Джош Гидди и «Чикаго» не вели серьезных переговоров о продлении контракта
сегодня, 13:54
Трэй Янг: «Должно быть, это самое крутое на свете — играть на профессиональном уровне вместе со своим ребенком»
сегодня, 13:44
Энтони Эдвардс о поражении от «Лейкерс»: «Не были готовы играть»
1сегодня, 13:37