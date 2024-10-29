Кевин Дюрэнт, Джеймс Харден, Шэй Гилджес-Александер, Джейлен Браун и Тайриз Халибертон – герои 2-го сезона «Стартовой пятерки»
Стали известны герои второго сезона сериала «Стартовая пятерка».
Героями второго сезона документального сериала «Стартовая пятерка» («Starting 5») на Netflix станут Кевин Дюрэнт («Финикс»), Джеймс Харден («Клипперс»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джейлен Браун («Бостон») и Тайриз Халибертон («Индиана»).
В 2024 году на стриминговом сервисе Netflix вышел первый сезон сериала, который рассказал об этапе жизни пяти игроков НБА: Леброна Джеймса, Джейсона Тейтума, Джимми Батлера, Энтони Эдвардса и Домантаса Сабониса.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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