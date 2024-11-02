Джейлен Браун: «Я думал, что Тейтум и Грант друзья. Видимо, нет»
Джейлен Браун прокомментировал грубый фол Гранта Уильямса на Джейсоне Тейтуме.
Форвард «Шарлотт» под занавес матча с «Бостоном» на скорости влетел в экс-одноклубника и сбил его с ног, оказавшись на паркете и сам.
Уильямс был наказан неспортивным фолом второй степени, что влечет за собой автоматическое удаление.
«Мне сложно назвать этот момент баскетбольным. Странно видеть такое в его исполнении. В нашей игре не должно случаться таких эпизодов.
Я думал, что Тейтум и Грант друзья. Видимо, нет», – заявил игрок «Селтикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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