Джейлен Браун: «Я думал, что Тейтум и Грант друзья. Видимо, нет»

Джейлен Браун прокомментировал грубый фол Гранта Уильямса на Джейсоне Тейтуме.

Форвард «Шарлотт » под занавес матча с «Бостоном » на скорости влетел в экс-одноклубника и сбил его с ног, оказавшись на паркете и сам.

Уильямс был наказан неспортивным фолом второй степени, что влечет за собой автоматическое удаление.

«Мне сложно назвать этот момент баскетбольным. Странно видеть такое в его исполнении. В нашей игре не должно случаться таких эпизодов.

Я думал, что Тейтум и Грант друзья. Видимо, нет», – заявил игрок «Селтикс».