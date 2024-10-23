Джейлен Браун о церемонии вручения чемпионских перстней: «Атмосфера на арене была потрясающей»

Джейлен Браун поделился впечатлениями от церемонии вручения чемпионских перстней.

«Какой невероятный вечер. Атмосфера на арене была потрясающей.

Я с трудом сдерживал эмоции в начале матче. Это было потрясающе. Это то, ради чего мы отправились в путь с того самого года, когда я был выбран на драфте. Это то, что я сказал, что сделаю. Я пойду воевать за этот город. Приятно наблюдать, как поднимается баннер», – сказал форвард «Бостона ».