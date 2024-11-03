75 очков от Лилларда и Янниса мало. Донован Митчелл утопил «Бакс» на последней секунде

Сегодняшний «Милуоки» существует только ради парадоксальных цитат Янниса Адетокумбо. С еще одной и следует начать: лидер «Бакс» нисколько не расстроился из-за очередного поражения – 113:114.

«Я не концентрируюсь на результатах. Это не моя работа. Моя работа состоит в том, чтобы концентрироваться на вещах, в которых я могу прибавлять. Я баскетболист. Мне нужно концентрироваться на том, что я могу контролировать. Я не могу контролировать то, как завершится матч . Я могу контролировать только то, что происходит во время матча, и надеется, что итоговый счет мне понравится. И то, что происходило во время матча, мне понравилось.

Митчелл мог бы промахнуться, и тогда все было бы иначе. Я никак не мог повлиять на его бросок. Я не могу контролировать, забьет он или нет, а он взял и положил этот великолепный мяч в концовке. Я не могу это контролировать. Мне потребовалось много времени, чтобы прийти к этому. Но сейчас, как лидер команды, я думаю о том, что мы движемся в верном направлении. Это не означает, что нас ждет серия побед из 5 или 10 матчей, но я знаю, что мы становимся лучше и доверяем друг другу. Мяч движется. Происходит много всего хорошего. Вот что мы можем контролировать. Мы не может контролировать итоговый результат».

Таким образом свежая мысль в греческой философии запрещает указывать на то, что лично Яннис не смог донести из-под кольца за 46 секунд до сирены, когда ему уже никто не мешал. Не то чтобы это помогло ему контролировать результат, но, по крайней мере, сильно улучшило позиции «Бакс» перед финальным владением соперника.

«Милуоки» и «Кливленд» подошли к матчу с противоположными установками: «Бакс» проваливают старт сезона, «Кэвз» идут на клубный рекорд с 8 победами подряд, который держится с сезона-76/77 .

И сама игра еще больше подчеркнула отличия между ними: в соответствие с лучшими заветами Дока Риверса «Бакс» выжимают максимум из лидеров, в соответствие с лучшими заветами Кенни Аткинсона «Кэвз» ориентированы на атаку равных возможностей.

По итогам 48 минут обе команды остались довольны собой.

«Милуоки» продемонстрировал сумасшедшую атаку, построенную вокруг Лилларда (41 очко, 10 из 15 трехочковых, 9 передач) и Янниса (34 очка, 16 подборов, 9 передач, 15 из 27 с игры). Оба провели на площадке больше 38 минут. «Бакс» не так много теряли (13 ошибок) и наконец начали попадать из-за дуги – после 9 из 42 против «Мемфиса» у них 18 из 39. Все было практически близко к идеалу, если не считать все той же сомнительной защиты и отсутствия поддержки от двух основных помощников: Брук Лопес не мог попасть открытые из-за дуги – 2 из 7, а Гэри Трент просто не мог попасть – 1 из 10.

«Кливленд» проводил сдвоенный матч и нашел столь нужную поддержку со скамейки. Важнейший вклад для оформления итогового результата внесли Айзек Окоро (3 из 4 с дуги) и Сэм Меррилл (5 из 9 с дуги).

«Мне показалось, что во многих смыслах Сэм Меррилл выиграл матч для них , – пояснил Док Риверс. – Мы много внимания уделяли этому парню перед матчем. Мы обсуждали, что он выходит на площадку с одной целью, и если он стоит в углу, это означает, что долго он там стоять не будет – они поставят для него заслоны. И мы ему дали легко набрать те 9 очков в конце первой, середине второй четверти. Мне кажется, что это переломило игру, потому что, я думаю, что они уже вошли в пике. Это помогло им вернуться и внесло перелом в игру».

«Все эти три из трех с дуги получились, когда я опекал его, так что нужно признать мою ответственность, – согласился Торин Принс. – И никогда не знаешь, это действительно вернуло им уверенность, дало им веру, что они могут отыграть отставание. Могу признаться: я действительно проспал его. Но такое совершенно точно не повторится».

«Милуоки» повел «+16» уже в первой четверти, и самый важный вывод по итогам матча – это то, что «Кливленд» просто отказался уступать. У «Кэвз» не было Кариса Леверта, они играли второй день подряд, они остаются одной из двух команд, которые еще не потерпели ни одного поражения в регулярки, они играли на выезде – короче, хватало причин, чтобы не слишком цепляться. Пожалуй, в первый раз в этом сезоне «Кливленд» доказал, что здесь происходит действительно что-то важное и неординарное: до этого они обыгрывали команды с дна, «Орландо» без Банкеро, путешествующих «Лейкерс» и ищущих себя «Никс». Здесь же «Кливленд» дал понять, что хочет чего-то большего – завелся в защите, ввязался в драку, дождался включения ролевиков, поверил Аткинсону. Резервисты «Кэвз» переиграли оппонентов со счетом 36:13, а Айзек Окоро стал символом победы – все игроки только и говорили о том, как он сиганул за подбором в атаке за пару минут до конца и не позволил вроде бы пребывающей в последней стадии отчаяния команде перебороть себя .

«Мы могли просто упасть духом, а вместо этого проявили характер, не дали себя сломить, выдали небольшой рывок, вернулись в игру, – заметил Аткинсон. – Мы выдержали ураган в первой четверти. В НБА такое случается – ты можешь получить разницу «-30» только так. Тридцать, а то и сорок очков на выезде, такое бывает. Такие матчи бывают. Как только мы вернулись в игру, началась битва. Нужно отдать им должное, 18 из 38 с дуги, Дэйм был просто невероятен, Яннис отлично сыграл. Очень хороший баскетбол».

19 раз команды перехватывали друг у друга лидерство. И последние минуты получились не совсем обычными для современного баскетбола: «Кливленд» все пытался довести мяч под кольцо Джарретту Аллену, «Милуоки» тоже искал двухочковую атаку через Янниса и Гэри Трента.

Кульминация последовала на последней минуте.

У «Милуоки» было 13 секунд на атаку, что практически совпадало с оставшимся временем (15). Они доверили мяч Дэмиану Лилларду, и тот не стал ждать, а сразу же подловил Айзека Окоро, который к такому не был готов.

Лиллард рванул к кольцу, резко остановился и нашел пространство для среднего броска под 45 градусов.

«План был такой – я получаю мяч и ищу пространство, – объяснил Лиллард. – Мы это обсуждали в тайм-ауте, и Док нарисовал, где будет место, чтобы я мог обыграть своего. Так что я получил мяч, посмотрел, где располагаются парни и куда мне атаковать, и как только увидел, что треть площадки свободно, то я сразу рванул туда так же, как я делал на протяжении всего матча. Он контролировал мое тело и не пускал меня под щит, но я понимал, что создам себе место для броска при помощи степбэка . Все было очень просто».

В итоге такое решение оказалось ошибочным: почти десять секунд – это слишком много на ответ. За это время Донован Митчелл два раза почти потерял мяч – сначала едва не выронил его при получении, затем чудом спас его от страхующего Адетокумбо. Наконец собрался и выпрыгнул так, что Гэри Трент не мог дотянуться.

«Мне показалось, что мы хорошо защищались в этом моменте, – отметил Док Риверс. – Во-первых, мы почти выдавили его на другую половину, он почти потерял мяч. Затем он его выпустил. В каком-то смысле это очень досадно, потому что Яннис мог опередить его в борьбе за мяч. Все это позволило Доновану вернуться на середину площадки, и все равно сам бросок получился очень тяжелым. Здесь уже ничего нельзя поделать – такое надо принимать».

Кенни Аткинсон отметил, что это первый победный мяч в карьере Донована Митчелла. Потому что защитник не считает таковыми попадания, после которых на табло остается больше одной секунды .

Фото: East News /AP Photo/Morry Gash