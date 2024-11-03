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Адам Сильвер: «Мехико вряд ли обойдет города США в вопросе направления нынешнего расширения лиги»

Адам Сильвер прокомментировал шансы Мехико на клуб НБА.

Разговор произошел на фоне выездного матча «Вашингтона» против «Майами» в Мексике.

«Лично я очень хотел бы иметь здесь команду. Но расширение в Мехико будет значительно более сложным, чем в города США, которые публично заявляют о желании иметь клуб НБА.

Если откровенно, вряд ли Мехико получится обойти текущих фаворитов на расширение лиги в США. Но выход в режим расширения поможет нам оценить шаблоны того, как может произойти подключение Мехико. Скорее всего, это вопрос многих лет.

В ближайшее время я бы предпочел добавить 2 команды, чтобы не пришлось сильно адаптировать конференции. Две конференции по 16 клубов выглядят очень разумно.

Но присоединение Мехико, конечно, дало бы нам куда больше. Включение в рынок страны на 130 миллионов населения и города с 22 миллионами жителей. Не только с точки зрения прямого бизнеса, но и интереса и энтузиазма вокруг баскетбола. Мы будем продолжать изучать вопрос», – заявил комиссионер НБА.

Текущими фаворитами на новые клубы считаются Лас-Вегас и Сиэтл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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