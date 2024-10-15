Адам Сильвер: «Не думаю, что наша система по определению препятствует повторным чемпионствам»

НБА не ставила перед собой цель сделать так, чтобы каждый год был новый чемпион.

Об этом заявил комиссионер лиги Адам Сильвер .

«Я не утверждаю, что ничего не утрачено, но не думаю, что наша система по определению препятствует повторному чемпионству.

Да, она делает его менее вероятными, но мы не говорили: «Давайте сделаем так, чтобы каждый год был новый чемпион». Опять же, речь скорее идет о равенстве возможностей. Я думаю, что у игроков есть реальный стимул оставаться на рынках», – сказал Сильвер.

Согласно прогнозам букмекеров, претендентов на чемпионство стало больше, чем несколько сезонов назад. В прошлом году 12 команд начали сезон с коэффициентом на титул 25-1 или лучше. Шестью годами ранее таких команд было всего три.

«Лига стремится к паритету. И выравнивание шансов на драфт-лотерее, и добавление второго жесткого порога налога на роскошь — все это должно этому способствовать», – отметил генеральный менеджер «Вашингтона » Уилл Докинс.