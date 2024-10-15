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Адам Сильвер: «Не думаю, что наша система по определению препятствует повторным чемпионствам»

НБА не ставила перед собой цель сделать так, чтобы каждый год был новый чемпион.

Об этом заявил комиссионер лиги Адам Сильвер.

«Я не утверждаю, что ничего не утрачено, но не думаю, что наша система по определению препятствует повторному чемпионству.

Да, она делает его менее вероятными, но мы не говорили: «Давайте сделаем так, чтобы каждый год был новый чемпион». Опять же, речь скорее идет о равенстве возможностей. Я думаю, что у игроков есть реальный стимул оставаться на рынках», – сказал Сильвер.

Согласно прогнозам букмекеров, претендентов на чемпионство стало больше, чем несколько сезонов назад. В прошлом году 12 команд начали сезон с коэффициентом на титул 25-1 или лучше. Шестью годами ранее таких команд было всего три.

«Лига стремится к паритету. И выравнивание шансов на драфт-лотерее, и добавление второго жесткого порога налога на роскошь — все это должно этому способствовать», – отметил генеральный менеджер «Вашингтона» Уилл Докинс.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Atlanta Journal-Constitution
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