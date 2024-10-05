Джош Нибо пропустит как минимум две недели из-за повреждения паха

Джош Нибо пропустит как минимум две недели.

В матче Евролиги с «Монако» бигмен «Милана » повредил паховые мышцы.

Нибо будет повторно осмотрен через две недели.

Во встрече с «Монако» Джо набрал 7 очков и 2 подбора за 22 минуты.