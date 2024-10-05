Джош Нибо пропустит как минимум две недели из-за повреждения паха
Джош Нибо пропустит как минимум две недели.
В матче Евролиги с «Монако» бигмен «Милана» повредил паховые мышцы.
Нибо будет повторно осмотрен через две недели.
Во встрече с «Монако» Джо набрал 7 очков и 2 подбора за 22 минуты.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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