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Джош Нибо пропустит как минимум две недели из-за повреждения паха

Джош Нибо пропустит как минимум две недели.

В матче Евролиги с «Монако» бигмен «Милана» повредил паховые мышцы.

Нибо будет повторно осмотрен через две недели.

Во встрече с «Монако» Джо набрал 7 очков и 2 подбора за 22 минуты.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
травмы
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Джош Нибо
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