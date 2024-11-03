«Спасибо за беспокойство». Шэй Гилджес-Александер отшутился на вопрос о большом количестве трехочковых
Шэй Гилджес-Александер считает дальние броски залогом успеха.
Защитник «Оклахомы» осуществил 43 попытки из-за дуги в первых 6 матчах и забросил 12 из них (27,9%).
«Не имеет значения, как ты добиваешься результата. Речь не идет о конкретных цифрах попыток. Речь о победах. Многие команды бросают много «трешек». Большинство из них выигрывают матчи, так что лига движется в этом направлении», – заявил Гилджес-Александер.
«Оклахома» начала сезон с 6 побед, демонстрируя лучшую разницу по очками (17,7).
Лидер «Тандер» шутливо ответил на вопрос о том, что он сказал бы переживающим за его количество трехочковых: «Спасибо за беспокойство. Вот и все».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Томера Азарли
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