Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков, 11 подборов и 9 передач, «Оклахома» одержала 3-ю победу в сезоне

«Оклахома» выиграла у «Атланты» со счетом 128:104.

В составе «Тандер» защитник Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков, 11 подборов и 9 передач.

За 36 минут канадец реализовал 11 из 24 с игры и 10 из 11 с линии. В его активе также 3 перехвата и 3 блок-шота.