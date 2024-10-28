Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков, 11 подборов и 9 передач, «Оклахома» одержала 3-ю победу в сезоне
«Оклахома» выиграла у «Атланты» со счетом 128:104.
В составе «Тандер» защитник Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков, 11 подборов и 9 передач.
За 36 минут канадец реализовал 11 из 24 с игры и 10 из 11 с линии. В его активе также 3 перехвата и 3 блок-шота.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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