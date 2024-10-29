Чендлер Парсонс: «Оклахома» напоминает хорошую молодежную команду. Все ладят, все одного возраста, всем все равно, кто выстрелит в отдельном матче»

Чендлер Парсонс поделился мнением об «Оклахоме».

«Оклахома» напоминает очень хорошую молодежную команду. Все ладят, все одного возраста, всем все равно, кто выстрелит в отдельном матче. Каждый знает свою роль и знает, что Шэй – их лучший игрок.

Для такой молодой команды они смотрятся вполне зрело. Они двигают мяч, играют командой, защищаются. Они уделяют внимание мелочам, которые складываются в победу. Тренер Марк Дэйгнолт проделал ​​замечательную работу. Он нашел этим ребятам подходящие позиции, у него есть план на игру, которому он следует. «Тандер» играют намного лучше своих лет.

Они так хороши. За ними очень интересно следить», – заявил бывший игрок НБА , а ныне эксперт.