Чендлер Парсонс: «Оклахома» напоминает хорошую молодежную команду. Все ладят, все одного возраста, всем все равно, кто выстрелит в отдельном матче»
Чендлер Парсонс поделился мнением об «Оклахоме».
«Оклахома» напоминает очень хорошую молодежную команду. Все ладят, все одного возраста, всем все равно, кто выстрелит в отдельном матче. Каждый знает свою роль и знает, что Шэй – их лучший игрок.
Для такой молодой команды они смотрятся вполне зрело. Они двигают мяч, играют командой, защищаются. Они уделяют внимание мелочам, которые складываются в победу. Тренер Марк Дэйгнолт проделал замечательную работу. Он нашел этим ребятам подходящие позиции, у него есть план на игру, которому он следует. «Тандер» играют намного лучше своих лет.
Они так хороши. За ними очень интересно следить», – заявил бывший игрок НБА, а ныне эксперт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
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