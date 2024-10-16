Болельщики «Майами» подрались на трибуне после предсезонного матча с «Сан-Антонио»
Болельщики «Майами» устроили драку на трибуне.
В сети появилось видео драки болельщиков «Майами» на трибуне после предсезонного матча с «Сан-Антонио».
Встреча закончилась победой «Хит» со счетом 120:117.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт ONLY in DADE в соцсети X
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