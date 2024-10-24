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Игроки «Сперс» были разбужены пожарной сигнализацией ночью в Далласе

«Даллас» примет «Сан-Антонио» в своем первом матче сезона.

В ночь перед игрой баскетболисты «Сперс» были разбужены сигналом пожарной тревоги. Срабатывание оказалось ложным.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SpursReport в сети X
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