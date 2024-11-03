Рэпер Дрейк: «Если «Торонто» вывесит баннер Демара Дерозана, я заберусь и сорву его сам»

Дрейк высказался по поводу возможной церемонии в честь Демара Дерозана.

Форвард провел 9 лет в «Торонто» и добирался с командой до финала конференции.

Демар Дерозан был упомянут в треке Кендрика Ламара «Not Like Us», высмеивающем Дрейка, снялся в видеоклипе и поучаствовал в живом выступлении.

«Если «Торонто » вывесит его баннер, я заберусь и сорву его сам», – заявил канадский рэпер во время празднования в честь Винса Картера .

Дерозану передали его слова на пресс-конференции.

«Ему придется карабкаться очень высоко, чтобы сбросить его», – посмеялся баскетболист и закончил интервью.