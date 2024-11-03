Рэпер Дрейк: «Если «Торонто» вывесит баннер Демара Дерозана, я заберусь и сорву его сам»
Дрейк высказался по поводу возможной церемонии в честь Демара Дерозана.
Форвард провел 9 лет в «Торонто» и добирался с командой до финала конференции.
Демар Дерозан был упомянут в треке Кендрика Ламара «Not Like Us», высмеивающем Дрейка, снялся в видеоклипе и поучаствовал в живом выступлении.
«Если «Торонто» вывесит его баннер, я заберусь и сорву его сам», – заявил канадский рэпер во время празднования в честь Винса Картера.
Дерозану передали его слова на пресс-конференции.
«Ему придется карабкаться очень высоко, чтобы сбросить его», – посмеялся баскетболист и закончил интервью.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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