2

Рэпер Дрейк: «Если «Торонто» вывесит баннер Демара Дерозана, я заберусь и сорву его сам»

Дрейк высказался по поводу возможной церемонии в честь Демара Дерозана.

Форвард провел 9 лет в «Торонто» и добирался с командой до финала конференции.

Демар Дерозан был упомянут в треке Кендрика Ламара «Not Like Us», высмеивающем Дрейка, снялся в видеоклипе и поучаствовал в живом выступлении.

«Если «Торонто» вывесит его баннер, я заберусь и сорву его сам», – заявил канадский рэпер во время празднования в честь Винса Картера.

Дерозану передали его слова на пресс-конференции.

«Ему придется карабкаться очень высоко, чтобы сбросить его», – посмеялся баскетболист и закончил интервью.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Демара Дерозана, соцсети Либаан Осман
logoВинс Картер
logoСакраменто
logoТоронто
logoНБА
logoДемар Дерозан
logoДрейк
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Несколько членов руководства «Торонто» настаивали, что номер Кайла Лаури должен был быть выведен из обращения 1-м в истории клуба
1023 сентября, 20:28
«Торонто» выведет 15-й номер Винса Картера из обращения 2 ноября
1223 сентября, 16:20
Демар Дерозан о завершении карьеры в «Торонто»: «От такого нельзя отказаться»
115 сентября, 18:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. 27 очков Хилда помогли «Голден Стэйт» обыграть «Хьюстон» в овертайме, «Оклахома» победила «Клипперс» и другие результаты
15123 минуты назад
Донован Митчелл и Брэндон Миллер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
33 минуты назадВидео
В Торонто прошла церемония вывода из обращения номера Винса Картера
259 минут назадВидео
Жоаким Ноа о Леброне Джеймсе: «Доминировать в 40 лет – это безумие. Мне до туалета тяжело дойти»
7сегодня, 05:34
Дрэймонд Грин: «Джонатан Куминга очень зрело отреагировал на перевод на скамейку. Считаю его суперзвездой»
2сегодня, 04:59
Центровой «Индианы» Айзейя Джексон порвал правое ахиллово сухожилие и закончил сезон
2сегодня, 04:34Видео
Джоэл Эмбиид толкнул репортера в раздевалке в результате конфликта, НБА проведет расследование инцидента
18сегодня, 04:19
Крис Уэббер об игре против лучших тяжелых форвардов: «В каждом матче нужно было быть сосредоточенным и готовым»
4вчера, 20:59
Дрэймонд Грин: «Зайон Уильямсон не просто сильный, он мощный»
3вчера, 20:38
ACB. «Ховентуд» выиграл у «Жироны», «Манреса» разгромила «Уникаху» и другие результаты
вчера, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
НБА заново открыла расследование дела о домашнем насилии со стороны Джексона Хэйса после нового видео
43 минуты назадВидео
«Новый Орлеан» подписал защитника Джейлена Науэлла
сегодня, 04:46
Чемпионат Италии. «Брешия» дома проиграла «Трапани Шарк»
вчера, 21:32
Чемпионат Франции. «Бурк» проиграл «Страсбуру», «Ле-Ман» был сильнее «Дижона»
вчера, 21:06
Адриатическая лига. «Дубай» в гостях победил «Студентски центар», КРКА проиграла «Задару»
вчера, 20:47
Чемпионат Греции. «Арис» выиграл у «Перистери», «Марусси» уступил ПАОКу
вчера, 20:44
Джоэл Эмбиид и Пол Джордж не сыграют в матче против «Мемфиса»
2вчера, 20:20
Сергей Козин: «Сегодня ЦСКА был лучше нас на протяжении всего матча»
вчера, 19:59
Андреас Пистиолис о победе над «Пари НН»: «Начали и закончили игру уверенно»
вчера, 19:56
Джо Маззулла о неспортивном фоле Гранта Уильямса: «Рад, что с Джейсоном Тейтумом все в порядке»
2вчера, 19:39