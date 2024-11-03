0

«Новый Орлеан» подписал защитника Джейлена Науэлла

«Пеликанс» столкнулись с рядом травм игроков ротации.

В составе отсутствуют Деджонте Мюррэй, Си Джей Макколлум, Херберт Джонс и Трей Мерфи.

Команда сообщила о подписании защитника Джейлена Науэлла (25 лет, 193 см). Баскетболист провел 5 сезонов в НБА и набирал 6,2 очка, 1,8 подбора и 1,5 передачи в среднем в прошлом году за «Мемфис» и «Детройт».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
переходы
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoСи Джей Макколлум
logoДеджонте Мюррэй
Шэмс Чарания
logoДжейлен Науэлл
logoТрей Мерфи
logoХерберт Джонс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Си Джей Макколлум и Херберт Джонс пропустят несколько недель из-за травм
3вчера, 11:59
Даниэль Тайс не вышел на вторую половину матча с «Голден Стэйт», получив травму голеностопа
31 октября, 11:24
Трей Мерфи пропустит как минимум 2 недели, Деджонте Мюррэй выбыл на неопределенный срок
124 октября, 19:14
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дрэймонд Грин: «Джонатан Куминга очень зрело отреагировал на перевод на скамейку. Считаю его суперзвездой»
17 минут назад
Центровой «Индианы» Айзейя Джексон порвал правое ахиллово сухожилие и закончил сезон
142 минуты назадВидео
Джоэл Эмбиид толкнул репортера в раздевалке в результате конфликта, НБА проведет расследование инцидента
657 минут назад
НБА. 27 очков Хилда помогли «Голден Стэйт» обыграть «Хьюстон» в овертайме, «Оклахома» – «Клипперс» и другие матчи
139сегодня, 03:59Live
Крис Уэббер об игре против лучших тяжелых форвардов: «В каждом матче нужно было быть сосредоточенным и готовым»
4вчера, 20:59
Дрэймонд Грин: «Зайон Уильямсон не просто сильный, он мощный»
3вчера, 20:38
ACB. «Ховентуд» выиграл у «Жироны», «Манреса» разгромила «Уникаху» и другие результаты
вчера, 20:25
В Торонто открыли огромное граффити с Винсом Картером
6вчера, 19:50Видео
Сэм Кэсселл: «Во многом благодаря Элу Хорфорду «Селтикс» выиграли чемпионат»
5вчера, 18:55
Дрэймонд Грин: «У меня был ужасный прошлый сезон. Я хочу продемонстрировать рост»
3вчера, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Брешия» дома проиграла «Трапани Шарк»
вчера, 21:32
Чемпионат Франции. «Бурк» проиграл «Страсбуру», «Ле-Ман» был сильнее «Дижона»
вчера, 21:06
Адриатическая лига. «Дубай» в гостях победил «Студентски центар», КРКА проиграла «Задару»
вчера, 20:47
Чемпионат Греции. «Арис» выиграл у «Перистери», «Марусси» уступил ПАОКу
вчера, 20:44
Джоэл Эмбиид и Пол Джордж не сыграют в матче против «Мемфиса»
2вчера, 20:20
Сергей Козин: «Сегодня ЦСКА был лучше нас на протяжении всего матча»
вчера, 19:59
Андреас Пистиолис о победе над «Пари НН»: «Начали и закончили игру уверенно»
вчера, 19:56
Джо Маззулла о неспортивном фоле Гранта Уильямса: «Рад, что с Джейсоном Тейтумом все в порядке»
2вчера, 19:39
Хайме Хакес: «Еще не принял решение, за какую сборную буду играть»
1вчера, 19:28
Кендрик Перкинс: «Виктор Вембаньяма не готов спасти «Сан-Антонио» в этом сезоне»
4вчера, 19:04