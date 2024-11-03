«Новый Орлеан» подписал защитника Джейлена Науэлла

«Пеликанс» столкнулись с рядом травм игроков ротации.

В составе отсутствуют Деджонте Мюррэй , Си Джей Макколлум , Херберт Джонс и Трей Мерфи .

Команда сообщила о подписании защитника Джейлена Науэлла (25 лет, 193 см). Баскетболист провел 5 сезонов в НБА и набирал 6,2 очка, 1,8 подбора и 1,5 передачи в среднем в прошлом году за «Мемфис» и «Детройт».