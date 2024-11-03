«Новый Орлеан» подписал защитника Джейлена Науэлла
«Пеликанс» столкнулись с рядом травм игроков ротации.
В составе отсутствуют Деджонте Мюррэй, Си Джей Макколлум, Херберт Джонс и Трей Мерфи.
Команда сообщила о подписании защитника Джейлена Науэлла (25 лет, 193 см). Баскетболист провел 5 сезонов в НБА и набирал 6,2 очка, 1,8 подбора и 1,5 передачи в среднем в прошлом году за «Мемфис» и «Детройт».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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