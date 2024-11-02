Си Джей Макколлум и Херберт Джонс пропустят несколько недель из-за травм

У «Пеликанс» серьезные проблемы с состав из-за травм.

Защитник Си Джей Макколлум и форвард Херберт Джонс каждый пропустят по несколько недель из-за травм.

У Макколлума растяжение приводящей мышцы правого бедра. Восстановление займет 2-3 недели.

Джонс получил растяжение связок и частичный разрыв вращательной манжеты правого плеча. Ожидается, что он будет отсутствовать в течение 2-4 недель.

Форвард Трей Мерфи восстанавливается после травмы бедра, Деджонте Мюррэй выбыл с переломом руки. Центровой Даниэль Тайс недавно получил травму голеностопа.