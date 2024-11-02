Си Джей Макколлум и Херберт Джонс пропустят несколько недель из-за травм
У «Пеликанс» серьезные проблемы с состав из-за травм.
Защитник Си Джей Макколлум и форвард Херберт Джонс каждый пропустят по несколько недель из-за травм.
У Макколлума растяжение приводящей мышцы правого бедра. Восстановление займет 2-3 недели.
Джонс получил растяжение связок и частичный разрыв вращательной манжеты правого плеча. Ожидается, что он будет отсутствовать в течение 2-4 недель.
Форвард Трей Мерфи восстанавливается после травмы бедра, Деджонте Мюррэй выбыл с переломом руки. Центровой Даниэль Тайс недавно получил травму голеностопа.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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