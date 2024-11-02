2

Си Джей Макколлум и Херберт Джонс пропустят несколько недель из-за травм

У «Пеликанс» серьезные проблемы с состав из-за травм.

Защитник Си Джей Макколлум и форвард Херберт Джонс каждый пропустят по несколько недель из-за травм.

У Макколлума растяжение приводящей мышцы правого бедра. Восстановление займет 2-3 недели.

Джонс получил растяжение связок и частичный разрыв вращательной манжеты правого плеча. Ожидается, что он будет отсутствовать в течение 2-4 недель.

Форвард Трей Мерфи восстанавливается после травмы бедра, Деджонте Мюррэй выбыл с переломом руки. Центровой Даниэль Тайс недавно получил травму голеностопа.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
травмы
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoСи Джей Макколлум
logoХерберт Джонс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Даниэль Тайс не вышел на вторую половину матча с «Голден Стэйт», получив травму голеностопа
31 октября, 11:24
Деджонте Мюррэй пропустит 4-6 недель после операции на руке
225 октября, 15:01
Трей Мерфи пропустит как минимум 2 недели, Деджонте Мюррэй выбыл на неопределенный срок
124 октября, 19:14
Деджонте Мюррэй пропустит «длительный период времени» из-за перелома руки
424 октября, 13:39
Деджонте Мюррэй, скорее всего, сломал левую руку
724 октября, 04:08Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Никола Йокич – первый игрок в истории НБА, набравший 150+50+50 в первых пяти матчах сезона
110 минут назад
Сборная России не получит очки в рейтинг ФИБА за матчи с Тунисом и Ливией
19 минут назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Пари НН»
2сегодня, 12:34
Спортс’’ ищет баскетбольного автора
сегодня, 11:45Вакансия
Дрэймонд Грин: «В этом сезоне у меня будет меньше 10 технических фолов»
3сегодня, 11:43
Дональд Трамп: «В ком больше греческого – в Яннисе или во мне? Думаю, примерно одинаково»
7сегодня, 11:33
Бен Симмонс: «Мечтаю сыграть за Австралию на следующих Олимпийских играх»
8сегодня, 10:59
Майкл Портер считает, что состав «Денвера» может подвергнуться перестройке, если команда не станет чемпионом
7сегодня, 10:31
Дрэймонд Грин: «Грант Уильямс думает, что Тейтум должен был оставить его в «Бостоне», вот и злится»
6сегодня, 10:18
Грант Уильямс о фоле на Тейтуме: «В моих действиях не было злого умысла»
7сегодня, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» разгромил «Дарушафаку», «Бешикташ» примет «Мерсин»
сегодня, 12:40
Победный бросок Сэйбена Ли и данк Джоша Нибо – лучшие моменты 7-го раунда Евролиги
сегодня, 12:27Видео
Болельщик потерял сознание во время матча Евролиги в Каунасе. Его откачивали более 20 минут
1сегодня, 11:22Фото
Энтони Эдвардс о тех, кто считает, что он слишком часто бросает 3-очковые: «Да пошли они»
2сегодня, 11:14
Чемпионат Италии. «Брешия» против «Трапани Шарк»
сегодня, 11:06
Адриатическая лига. КРКА против «Задара», «Студентски центар» сыграет с «Дубаем»
сегодня, 10:52
Чемпионат Франции. «Бурк» – «Страсбур», «Ле-Ман» – «Дижон»
сегодня, 09:59
Сыновья Марбэри и Стояковича стали одноклубниками по Калифорнийскому университету
1сегодня, 09:37
Андреас Пистиолис о «Пари НН»: «Единственная команда, которая обыграла нас на настоящий момент. Матч будет сложным»
сегодня, 09:17
ACB. «Ховентуд» – «Жирона», «Манреса» встретится с «Уникахой» и другие матчи
сегодня, 08:59