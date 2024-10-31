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Даниэль Тайс не вышел на вторую половину матча с «Голден Стэйт», получив травму голеностопа

Даниэль Тайс пополнил список травмированных игроков «Нового Орлеана».

Немецкий центровой стал очередным баскетболистом, выбывшим из активного ростера «Пеликанс». Форвард Трей Мерфи восстанавливается после травмы бедра, Деджонте Мюррэй выбыл с переломом руки. Матч с «Голден Стэйт» пропустили защитники Джордан Хоукинс (спина) и Си Джей Макколлум (бедро), а также форвард Херберт Джонс (плечо).

Тайс выходил в стартовом составе во всех матчах этого сезона, набирая 4 очка, 4,4 подбора, 2,2 передачи и 1,2 блок-шота за 16 минут в среднем.

«Пеликанс» ожидает серия домашних матчей против «Индианы», «Атланты», «Портленда» и «Кливленда».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Уилла Гиллори
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logoДаниэль Тайс
logoСи Джей Макколлум
logoДеджонте Мюррэй
logoТрей Мерфи
logoХерберт Джонс
logoДжордан Хоукинс
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