Ваш неотразимый рейтинг сексуальности команд НБА

Кого включать, если ваша команда сегодня не играет.

30. «Юта»

Главный сюжет : Нелепый камуфляж: «Джаз» вроде перестраивается, но отчаянно делает вид, что она не с этими отщепенцами, а просто страдает из-за нехватки таланта.

Дэнни Эйндж делает вещи, которые многих смущают. Например, подписывает новый контракт с Лаури Маркканеном, причем так, что лишает себя же возможности его обменять по ходу нового сезона.

«Юта» всячески тужится, чтобы удостоверить лигу в том, что ее намерения исключительно благородны, и своих болельщиков – в том, что смотреть на эту команду должно быть интересно. И никого не смущает, что в это не верят.

Отталкивающий момент : «Джаз» – проблема для этого рейтинга, потому что в какой-то момент сезона «Юта» непременно станет командой, за которой обязательно стоит последить. В прошлом году это длилось около месяца.

Потом Эйндж – совершенно случайно, конечно – заденет этот карточный домик. И все обрушится.

Привлекательность для казуала : «Джаз» интересна любителям новых ощущений. На последних двух драфтах они набрали целую толпу, в которой не заметно будущую звезду, но есть люди примечательные. Кайл Филиповски упал на драфте из-за связи с дамой постарше. Коди Уильямс поражает худобой, но в своих мечтах нацеливается на звание лучшего новичка. А Кейонте Джордж умудряется фигурировать в двух ипостасях: как человек, помогающий Эйнджу сливать без палева, и как главный шоумен, который всегда атакует с таким видом, словно не промахивается и не ошибается (хотя только и делает, что промахивается и ошибается).

Привлекательность для гика : Если «Юта» и привлекает постороннюю аудиторию, то гиков, нашедших для себя еще одну фигуру для обожания. Уилл Харди реанимирует карьеры: он превратил Маркканена в звезду – открывающегося под заслонами семифутера, подчеркнул все достоинства Криса Данна, прикрутил Коллину Секстону и Джордану Кларксону голову…

Харди поднимает до максимума цену на ветеранов, чтобы Эйндж потом мог впарить их кому-то, добавив инструкцию по эксплуатации, написанную молодым специалистом.

И это, в частности, порождает совсем уж странные сюжеты. Маркканен отказался переходить в «Голден Стэйт» и побеждать со Стефом Карри и остатками династии, чтобы показывать себя в роли звезды команды, которая уже два года проводит 40-матчевую регулярку.

Спецэффекты : «Юта» – генератор кринжовых ощущений. Скажем, местный болельщик узнал , что станет родителем № 1 на табло под сводами арены.

29. «Вашингтон»

Главный сюжет : Джордан Пул и его клоунские ботинки.

У «Вашингтона» одна цель – превзойти собственный рекорд по поражениям, установленный в прошлом году (67). Ради нее они дадут максимум времени Алексу Сарру и сбагрят всех, вплоть до прижившегося здесь Кузмы.

Однако контракт Джордана Пула – это якорь, который удержит игрока здесь в любой шторм. Разыгрывающий обречен стать новым лидером «Уизардс». И основной вопрос – насколько это может быть комично. В прошлом году Пул претендовал даже не на MVP Shaqtin’, а создал какое-то свое амплуа комедийного баскетбола, не ограниченного лишь отдельными редкими эпизодами. Однако это потускнело, когда его перестали заигрывать с Тайусом Джонсом – он просто превратился в мусорного скорера с 20+ очками.

Пожалуй, самое интересное в «Уизардс» – вот это нежелательное возвращение Пула к более серьезной игре.

Отталкивающий момент : Чемпионы Shaqtin’ a fool.

Привлекательность для казуала : Вряд ли кому-то хочется тратить вечер на Билаля Кулибали, но юный француз время от времени заслуживает сравнения со Скотти Пиппеном. Естественно, они поверхностны, но при известном контексте могут и развлечь.

Хотя, как говорят болельщики «Вашингтона», «у кого состав лучше, чем у «Уизардс»? У нас есть свой Стеф Карри (Джордан Пул), свой Кавай Ленард (Билаль Кулибали), свой Эван Мобли (Алекс Сарр) и свой Пол Джордж (Кишон Джордж)».

Точно. А еще свой Маркканен (Кайл Кузма).

Привлекательность для гика : Через пару месяцев можно ждать гиковский пост о том, что «Уизардс» обязательны для просмотра: пост-апы Валанчюнаса волнуют, эгоистичная пальба Кузмы с этими подобиями полукрюков завораживает, а Кори Кисперт чудовищно недооценен…

(Баскетбольные извращенцы – это все равно извращенцы, и ничего более).

Спецэффекты : Кайл Кузма отказался от туннельной моды. Для сегодняшнего «Вашингтона» это катастрофа эпических размеров, которая требует поиска новой идентичности.

28. «Детройт»

Главный сюжет : Диагноз для Кейда Каннингема.

Новое руководство «Пистонс» не могло изменить сразу все по щелчку пальцев, но исполнило важную вещь – сделало команду логичной. Опытные люди не поднимают уровень «Детройта», но раскрывают пространство под того, кого так долго вели как американскую версию Луки Дончича. Каннингема тестируют на обоснованность претензий – в дисфункциональном окружении у него всегда находились оправдания, даже тогда, когда ведомый им коллектив шел на вечный рекорд по поражениям. Помимо непосредственных снайперов, «Детройт» обзавелся еще и Фредом Винсоном, одним из самых раскрученных спецов по прокачиванию броска.

В этом сезоне Каннингема будет много как никогда: он впервые стремится к давно выставленной перед ним планке – леброновской линейке 27-7-7. Однако проверяют-то его главным образом на айкью, на способность быть эффективным с запредельной загруженностью, на умение вставать на линию и создавать оптимальные возможности для партнеров – а тут он уже увяз в гонке среди лидеров по потерям. Эксперимент полностью воссоздает ту же гелиоцентрическую модель, даже с той же паленой версией Кайри Ирвинга в лице Джейдена Айви, и теперь требуется зафиксировать, может ли Каннингем преодолевать все те же ограничения – отсутствие первого шага, атлетизма и какого-то убийственного броска – за счет габаритов, умения пасовать, чтения соперников и понимания игры.

Каннингему всегда сочувствовали, так как «Пистонс» ставили его в заведомо невыносимые условия. И этот сезон для него – либо возможность показать, что он вынес за эти мучительные годы, либо какой-то отрезвляющий опыт.

Может быть, пора и вовсе забыть об этом неудачном сравнении с Дончичем?

Отталкивающий момент : Не совсем очевидно, зачем выбирать Дончича курильщика, если всегда можно выбрать Дончича здорового человека. Бесконечные пик-н-роллы не так просто выносить, если от них еще и прока явного нет.

Привлекательность для казуала : Есть ровно три причины включать «Пистонс».

1. Вы подхватили вирус хронической харденомании и нуждаетесь в запредельных дозах гелиоцентрического баскетбола. Харден, Дончич, Каннингем, Кейонте Джордж – все равно, лишь бы побольше.

2. Осар Томпсон – парень, который в течение первых нескольких месяцев в лиге доказал, что защита может быть предметом неиссякаемого интереса. Если история с тромбом благополучно разрешится...

3. Эстетское желание блеснуть в баскетбольном обществе, где «Детройт» всегда обходят стороной.

Привлекательность для гика : «Детройт» как будто специально нанял тренера Бикерстаффа, который ни на одном месте работы не доказал, что может разобраться с иерархией и распределением ролей в непонятной молодой команде. Поэтому любой желающий может почувствовать себя умнее главного тренера НБА и составлять собственные версии оптимальных сочетаний, плана на игру и перспектив талантливой, но ограниченной молодежи.

У «Пистонс» настолько странный подбор игроков на перспективу, что его можно бесконечно крутить как кубик Рубика.

Спецэффекты : Бикерстафф начал работу в «Пистонс» с того, что запретил худи во время тренировок. Остается ждать и других подобных мер для повышения профессионализма.

27. «Бруклин»

Главный сюжет : Кэм Томас обосновывает свои претензии на статус лучшего бомбардира сезона.

«Нетс» вернули свои пики и этот сезон пропускают. Их ждет тотальная распродажа по ходу сезона, проверка имеющейся молодежи, эксперименты Жорди Фернандеса, еще одна порция мести от Кайри Ирвинга и последние выходки Бена Симмонса…

Кэм Томас, естественно, только рад – он узурпирует сезон «Бруклина» так же, как хочет узурпировать любой матч со своим участием, любую атаку, где мяч доходит до него…

25-30 бросков от нового лидера – это то, что должно сбить с толку всех юных и не очень конспирологов, которые уже знают название клуба, который получит первый пик драфта, дающий право на Купера Флэгга.

(На это могут наложиться неожиданные параллельные сюжеты: ведь тут же имеется Деннис Шредер, который никогда не против того, чтобы побыть упоротым. Как насчет сразу двух лучших бомбардиров лиги в одной команде?)

Отталкивающий момент : К сожалению, первую половину сезона «Нетс» будут пытаться играть в профессиональный баскетбол, чтобы выторговать максимум за своих ветеранов – от Финни-Смита до Джонсона.

Это помешает сразу приступить к абсурдной части.

Привлекательность для казуала : Все атрибуты неумышленной комедии. Бен Симмонс, ко всеобщему удивлению оказывающийся не MVP межсезонья, а все тем же двухметровым качком, боящимся атаковать кольцо. Кэм Томас, презирающий здравый смысл ради того, чтобы набить необходимую бомбардирскую норму в 30+ очков. Ник Клэкстон, срывающий свое раздражения с первых же матчей на тех, кто попадается ему под руку.

Чем дольше идет сезон, тем более причудливы должны быть «Нетс». И, в отличие от конкурентов, им есть что предложить в плане веселья.

Привлекательность для гика : Изучение, кто из этого состава останется в клубе через два-три года. НБА уже давно нуждалась в исполнителе на заметных ролях по фамилии Клоунский.

Спецэффекты : Стильное обрамление «Бруклина» не очень подходит к основной теме сезона, но, возможно, в этом и есть смысл: черно-белые цвета, команда комментаторов, считающейся лучшей в лиге, флер Нью-Йорка – пародия выходит лучше, если все правдоподобные формальности соблюдены.

26. «Портленд»

Главный сюжет : Скут Хендерсон – баст или нет.

«Портленд» находится в довольно странной ситуации: у «Блейзерс» вообще-то очень симпатичный набор людей в теории, но этот сезон они рассматривают сугубо с точки зрения дальнейшего направления. И потому у них есть две центральные задачи – попасть в топ-4 с конца и понять все насчет вот этого товарища, ради которого они пошли на конфликт с Лиллардом и выставили легенду на мороз.

Краткое содержание предыдущих частей: в своем первом сезоне Хендерсон был катастрофически плох в завершении под щитом (47%, худший в лиге), в трехочковых (35%) и по соотношению передач к потерям (5,4 к 3,4).

А когда его спросили, чем ему запомнился прошедший сезон, он подумал и ответил: «Едой. Всей той едой, которую я съел».

Короче, парень знает толк в еде. Но «Блейзерс»-то понадеялись, что обрели своего нового лидера, который знает толк в баскетболе. У них много активов, много интересных игроков, много молодежи. Но если проект «Скут Хендерсон» не реабилитируется радикально и не превратится в кого-то с задатками звезды (а такое изменение будет беспрецедентным, бывает, когда игроки поздно созревают, но здесь-то речь об одном из худших баскетболистов в лиге), то все остальное не будет иметь никакого значения.

Отталкивающий момент : «Портленд» не хочет побеждать, и это затрудняет процесс получения удовольствия от взросления разностороннего Дени Авдии, бомбардирских подвигов Анферни Саймонса или полетов Шейдена Шарпа. Обычно команды акцентируют внимание на сильных сторонах и скрывают слабые, а здесь как будто наоборот: лень Доминэйтона, бестолковость Джерами Гранта, отсутствие защиты у Саймонса, суматошность Хендерсона – то, что выходит на первый план.

Привлекательность для казуала : Шейден Шарп опять выбыл на несколько месяцев, но если он вдруг перестанет постоянно ломаться, то возглавит вот эту трехголосую партию атлетичных краев с Саймонсом и Грантом. Как они будут делить мяч – это отдельная история, но каждый из них готов к локальному перформансу, если этот мяч все же им достанется.

Иногда Шарп напоминал, чтобы на него рассчитывали как на будущую звезду. И если он не раскроется в качестве того, на кого можно положиться при строительстве нового сооружения, и в этом году, то будет совсем странно.

Привлекательность для гика : От обычной помойки «Портленд» отличала не самая ординарная защита, которая была 23-й в сезоне. Достигалась она в том числе за счет того, что Чонси Биллапс очень часто прибегал к прессингу, тактике тяжелой и изматывающей, но вполне подходящей для его ручных доберманов: Матисса Тайбулла и Тумани Камара.

Эксперименты на своей половине – единственная причина думать, что Биллапс может задержаться в НБА в качестве тренера.

Спецэффекты : Портленд остается одним из тех мест, где баскетбол обожают. Однако атмосфера безалаберности постоянно проявляется в каких-то абсурдных новостях вроде того, что Деандре Эйтон не смог прийти на игру из-за гололеда. Поэтому пока главное развлечение от «Блейзерс» – это разговоры о трейдах, которые вернут команде более профессиональный облик и зададут четкий вектор.

25. «Торонто»

Главный сюжет : Этим летом было занятно вспоминать, как Дэнни Эйнджа на все лады распинали за то, что он не обменял Пола Джорджа или Джимми Батлера, не стал рисковать с Энтони Дэвисом и упорно мариновал пики – и тем самым, как выяснилось сильно позже, сохранил молодой костяк для потенциальной династии.

В НБА не так редко бывает, чтобы боссы упрямо верили в свой состав вопреки всему. Обычно либо у них кадры, в которых не требуется верить, либо просто вечные напоминания об ошибках, от которых уже никуда не деться.

Так вот «Рэпторс» упорно видят в таком составе потенциал для чего-то большего: видимо, превращение Скотти Барнса в полноценную звезду, прогресс кого-то из пары Грэйди Дик/Очаи Агбаджи в полноценного игрока старта, плюсовые показатели пятерки с Куикли, Барреттом, Пелтлем, каждый из которых тоже прибавляет (не сдает в случае Пелтля) в силу возрастных и физических изменений.

Все талдычат, что «Торонто» обрекает себя на посредственность. Но боссы клуба категорически не согласны.

И такой контраст всегда заманчив, так как они должны разбираться в баскетболе получше остальных.

Смущает, что за последние годы «Рэпторс» в плане комплектации состава делают все невпопад и точно так же упорно верят в то, от чего слишком поздно отказываются. Предыдущую версию перестройки затянули как минимум на год и дождались, когда все упадут в цене.

Воодушевляет, что многое может изменить один-два хода. «Рэпторс» могут потенциально как добавить игрока, выводящего их на новый уровень, так и мгновенно раскидать фундамент, чтобы поучаствовать в возне за проспектов.

Отталкивающий момент : Самого яркого игрока «Торонто» сложно назвать. И не потому, что тут какое-то богатство выбора.

Привлекательность для казуала : Пожалуй, эволюция Скотти Барнса, если она все же предполагается (он постоянно доказывает нелинейную природу прогресса). В лиге просто наперечет такие универсальные звезды, которые бы штамповали хайлайты на обеих сторонах, не боялись атаковать с дуги, тащили на себе нападение и то замыкали все на себе, то создавали ситуации для партнеров. Они либо лечатся (как Ленард и Джордж), либо все равно не убеждают в силу тех или иных причин (как Тейтум и Эдвардс).

Лидеру «Торонто» 22 года. И канадцы уверены, что в нем есть еще несколько уровней.

Привлекательность для гика : Дарко Раякович – один из очень уважаемых тренеров внутри лиги, но даже продолжительные наблюдения за «Рэпторс» не дают понять, за счет чего именно достигается такой эффект.

Остается наблюдать дальше.

Спецэффекты : Эстетика «Севера» доказала свою безупречность в чемпионские времена: индиец и Дрэйк задают настроение всеобщей любви к команде, которому сложно сопротивляться. В отсутствие побед «Торонто» пытается еще больше сломать своих поклонников – теперь им навязывают чествование Винса Картера, как минимум, возвращающее на майки комичного велоцираптора.

24. «Чикаго»

Главный сюжет : Слышат ли критику Рейнсдорфы.

Кажется, что после выхода «Последнего танца» хозяева «Буллз» вконец расслабились. Они технично списали всю вину за развал династии на Джерри Краузе и преподнесли себя как идеальных владельцев в спорте.

В этом сезоне от «Чикаго» ждут перестройки – и скорого завершения эры Лавина-Вучевича. Но на данный момент это представляется несколько наивным: Дерозана отпустили, чтобы он не мешал более молодому коллеге, Карузо отдали ради более молодого и перспективного игрока, Вучевич обходится относительно дешево, при этом контракты обоих таковы, что за них ничего не дадут, а единственные реальные активы «Буллз» – это Коби Уайт и Айо Досунму… Если Рейнсдорфы действительно настолько охреневшие, как намекает опыт последних 30 лет, то они вряд ли ощущают потребность в какой-то перестройке, довольно унизительном опыте вроде того, что переживается в Вашингтоне. Лавин и Вучевич дают хоть какое-то шоу и обеспечивают «Чикаго» результаты чуть выше ужасных, минимальную интригу и всегда полные трибуны.

Это все лишено логики (пик «Буллз» защищен в топ-10, а иначе уходит в «Сперс», и им бы нужно упасть как минимум в пятерку худших), но когда в «Чикаго» было иначе. Здесь ждут совсем уж беспросветного момента, обвиняют во всех бедах очередного управленца и запускают тот же цикл с другими лицами.

Отталкивающий момент : «Чикаго» – живое доказательства величия Джордана: 30 лет здесь живут прошлым, смакуют былые победы, славят седых и облысевших звезд, упиваются мифологией, создают все новые залы славы, залы славы внутри залов славы, круги величия в зале славы внутри залов славы… Отчасти все это помогает поддерживать веру в клуб и не замечать недостатки настоящего.

Ни у кого больше в этой лиге такое не проходит.

Привлекательность для казуала : «Чикаго» стоит на трех китах: остатках атлетизма Зака Лавина, потенциале Джоша Гидди, огромного разыгрывающего, который по идее должен раскрыться с мячом в руках, и кураже Коби Уайта, в любой момент превращающегося в домашнюю версию Стефа Карри со смешной прической и хитрой усмешкой.

Привлекательность для гика : Только самых упоротых интересует будущность Патрика Уильямса, на которую забили уже все, включая Патрика Уильямса.

Из реально интересного – возвращение Лонзо Болла с отреставрированным коленом. Первый случай в истории.

Спецэффекты : Полное погружение в 90-е – форма, корт, статуя, дни памяти, 30-летие, 25-летие, еще сколько-то-летие какого-нибудь фрагмента из «Последнего танца». Если у вас есть желание погрузиться в детство, то здесь ее предоставляют, за неимением чего другого.

23. «Майами»

Главный сюжет : Выяснение, есть ли будущее у данной версии «Хит».

Отрицательный ответ на этот вопрос хочется дать примерно с 2019 года. Ну, невозможно вообразить, чтобы Джимми Батлер поднял приз MVP финальной серии.

Однако «Майами» с этим самым Батлером – одна из самых успешных команд последних пяти лет. Они всегда непритязательно выглядят, всегда проводят не самые броские регулярки, всегда визуально уступают по таланту, но зато побеждают в те моменты, в которые нужно побеждать. И тем самым доказывают свою правоту (как минимум, с поправкой на уровень конференций).

Однако на этот раз злополучный вопрос задает не Васян с продавленного дивана, а Пэт Райли, принимающий финальное решение.

Отталкивающий момент : В НБА «Хит» – это такая команда Евролиги. Их лидеры работают на результат, а не на то, чтобы установить рекорд результативности сезона, выдать какую-то историческую линейку, сделать что-то запоминающееся…

«Майами» добывает победы и экономит силы на плей-офф.

Привлекательность для казуала : То, что пытаются закрепить рекламой «культуры «Хит». «Майами» не может продать звезд, но продает идею своей уникальности в этой лиге – армейскую дисциплину, превращение отбросов в активы, атмосферу, которая заставляет каждого прогрессировать и делать что-то на общее благо.

Кажется, в любой вечер прыжки на батуте в исполнении Джа Морэнта зайдут гораздо лучше. Однако хорошо, что такое тоже есть.

Привлекательность для гика : Эрик Споэльстра – чуть ли не главная звезда «Хит». Это то ли следствие того, что гик-аналитиков стало слишком много, то ли того, что «Майами» – один из самых значимых клубов эпохи.

Так или иначе это довольно необычно. Всегда лучших тренеров лиги искали среди чемпионов, причем открывали в них внебаскетбольную, почти киношную сторону – дзен-мыслитель с оригинальными экспериментами, изливающий идеи в книгах, бывший ЦРУшник, выливающий ярость на судей, журналистов и собственных игроков, маньяк, косящий под мафиози и использующий чуть ли не те же приемы (предложения, от которых нельзя отказаться) на игроках…

Здесь же предлагается изучать переход на зону, задействование маленьких в заслонах и хэндоффах, забегания в заднюю дверь и тому подобное. «Хит» – это команда, которую развлекает только чистым баскетболом.

Спецэффекты : Кажется, что 30% мемных гифок НБА генерирует фотогеничность Джимми Батлера.

22. «Атланта»

Главный сюжет : Реабилитация Трэя Янга, по меньшей мере, в собственных глазах.

Судя по всему, это будет выглядеть примерно как новая борода Трэя Янга. Вот это хитроумный маневр. Как отвлечь внимание от чудовищной шевелюры? С помощью еще более чудовищной растительности на подбородке!

Летом Янг столкнулся с тем, что вроде бы не имеет особой ценности. И в новом сезоне должен воспользоваться отсутствием Мюррэя и обновить привычное портфолио: лидерство по очкам и передачам, запредельное число штрафных, команда в числе лучших по атаке...

Ситуация «Хоукс», конечно, зависит от того, слепит ли Куин Снайдер что-то работоспособное из крутых атлетов, призванных облагородить пространство вокруг Янга на своей половине. Однако лидеру уже исполнилось 26 лет, и для него это тот момент, когда нужно убедить, что у него в запасе есть что-то еще, кроме всем уже хорошо известных трюков.

Отталкивающий момент : Трэй Янг постоянно сравнивает себя со Стивом Нэшем (вероятно, для того чтобы его постоянно не сравнивали со Стефом Карри). Однако даже Стив Нэш со своей утомительной манией бегать кругами вокруг смотрящих на него людей не производил такого тягостного впечатления.

Безотносительно эффективности баскетбол Янга парадоксален: он один из самых мощных атакующих движков в лиге, может шмальнуть из центра или отдать передачу любой рукой, но наблюдать за ним не доставляет особого удовольствия. Возможно, это одна из главных причин, по которым его так критически воспринимают.

Привлекательность для казуала : «Хоукс» всегда готовы ввязаться в лихую перестрелку и подарить матч, в котором итог все сводится к тому, что кто-то Богдан, а кто-то – Селифан. Если вас влечет иррациональная природа спорта и интерес к воплощению феномена удачи на ежедневной основе, то это всегда сюда. Здесь Богдан Богданович показывает, что такое горячая рука, Джейлен Джонсон изображает свои нескладные атаки сходу, то промахиваясь с метра, то заваливая в противоестественном положении на полной скорости, а Дайсон Дэниэлс и Деандре Хантер в каждом владении балансируют между абсурдом и строгой логикой …

Если не переживать за это все, а смотреть отстраненно, то развлекает не хуже любой среднестатистической комедии.

Привлекательность для гика : Формально у «Хоукс» наличествуют: достойный тренер, строивший лучшую защиту в лиге, семифутер, когда-то поигравший за претендента, костяк из феноменальных атлетов (или, как говорит Рисаше, вполне обычных атлетов)… Напрашивается построение обороны среднего уровня там, где с этим всегда проблема (в эпоху Трея Янга защитная эффективность «Хоукс» никогда не входила в топ-20).

Очередная серия о главном бермудском треугольнике НБА, где ежегодно тонут все лучшие начинания. Начался сезон с того, что «Хоукс» забивают пространство под щитом, но их просто эпически расстреливают с дуги.

Спецэффекты : Исключительно диковинные: борода Трэя Янга, мемные возмущения Куина Снайдера, крик ястреба на арене.

21. «Клипперс»

Главный сюжет : Джеймс Харден пытается доказать всем, что он все еще звезда.

У «Клипперс» действующая серия из 13 сезонов, в которых у них больше 50% побед. Самая длинная во всей лиге на данный момент.

И второй клуб Лос-Анджелеса явно не намерен ее прерывать, хотя его уже дружно списали, еще до того, как стало известно о том, что сроки возвращения Кавая Ленарда даже не прогнозируются.

Пока план в том, чтобы Харден держал оборону до подхода лидера, но для этого понадобится классическая версия Бороды, того самого вечного претендента на MVP, выбивающего сумасшедшие цифры в ежедневном формате. Защитник постоянно обижается, что его не зовут туда, не отмечают здесь, не вспоминают там, но на площадке отвечает за слова два раза за 6 матчей.

Смешно, что Харден в какой-то момент разочаровался в собственном гелиоцентрическом баскетболе и решил объединяться со всеми подряд, но в итоге гелиоцентрический баскетбол его все равно нагнал и взял за горло.

Это такой баскетбольный эпос о неизбежности предначертанной судьбы.

Отталкивающий момент : Классический Харден – если он все же случится – это самая несмотрибельная из всех версий баскетбола. Можно, конечно, глянуть, чтобы погрустить о десятых, о том, кто круче – Харден или Карри, о том, кто главный хипстер в НБА, однако больше 7 минут выдержать сложновато.

Привлекательность для казуала : стопятьсоттысяч туалетов и прочие прибамбасы новой арены «Клипперс». В силу отсутствия больших звезд стадион, на который переезжает команда, становится их главной жемчужиной. Вряд ли так задумывалось, но про раздевалки, «Стену», туалеты, туалеты, туалеты и прочее мы слышим гораздо чаще, чем про то, как Харден готовился к сезону.

Что не добавляет оптимизма.

Привлекательность для гика : «Клипперс» потерял медийных персонажей (Джорджа, Уэстбрука, Кавая), но собрал глубокую универсальную команду, как раз такую, как любит Тайрон Лю. Тренерское мастерство Лю котируется на уровне Эрика Споэльстры от Западной конференции, и здесь есть все, чтобы себя показать: гиперопытный состав, где есть и Зубац для атаки в пост, и прыткие инициаторы вроде Коффи, Данна и Портера, и не нуждающиеся в представлении 3-и-Ди вроде Деррика Джонса и Николя Батюма, и те, кто готов брать на себя больше в отсутствие раскрученных людей (Норман Пауэлл).

Это может показаться не слишком убедительным без ярких звезд (на фоне Запада), но Лю несколько раз удивлял как раз с подобной обоймой.

Спецэффекты : «Клипперс» не стесняются быть самой отчаянной командой лиги: они собрали в одном месте всех больных подонков от баскетбола. Кевин Портер больше не бьет Гондрезик, Примо больше не показывает себя во всей природной красе, а Кай Джонс публично не объявляет себя величайшим. Это все полностью соответствует голливудским трендам: вам предлагают сопереживать антигероям.

20. «Новый Орлеан»

Главный сюжет : клуб и звезда с трудом проникаются взаимным доверием.

Зайон Уильямсон не смог доиграть ни одного сезона без травм. Руководство «Пелс» не смогло довести ни одного межсезонья до ума.

Здесь все можно понять, но есть ощущение, что «Новый Орлеан» даже не пытался подготовиться к сезону: команда по-прежнему не кажется совместимой, только теперь здесь еще нет центрового. Возможно, это так и задумано – возможно, трио Зайон-Ингрэм-Макколлум/Мюррэй должны были делать друг друга лучше хотя бы в рамках маленькой пятерки. Но пока все идет к тому, что смолл-болл – это такой наиболее приемлемый на данный момент вариант, чтобы показать все достоинства людей, выставленных на продажу. (А также самый хардкорный вариант для проверки здоровья Уильямсона).

Если Зайон не сломается, то «Пеликанс» будут готовы агрессивнее побороться за недостающие фрагменты.

Если же нет, то даже непонятно, что дальше. Возможно, это как с Грегом Оденом, Грантом Хиллом или Биллом Уолтоном, в какой-то момент приходит понимание, что ничего не получается и нужно двигаться в разных направлениях.

Приобретение Мюррэя вроде бы показывает, что «Нового Орлеану» надоело быть командой молодых и талантливых. Они хотят чего-то большего от этих самых молодых, однако внятной концепции не проглядывается: Ингрэм и Зайон все так же активно мешают друг другу. «Пеликанс» как-то неуловимо прошли путь от команды с наибольшим числом активов до команды, единственные активы которой – это Трей Мерфи и Херб Джонс.

Теоретически концепцию придумают на ходу.

Отталкивающий момент : Дэвид Гриффин начал работу в «Пеликанс» с того, что притащил легендарных врачей из «Финикса». Однако в итоге вся жизнь клуба свелась к тому, что либо лидеры травмированы, либо все ждут, когда они рано или поздно травмируются.

Из-за этого невозможно толком понять, что происходит. Лидеры не особенно подходят друг другу, но показывают хорошие результаты (с учетом всех травм). «Команда» считается одной из самых талантливых в лиге, но все это не превращается собственно в настоящую команду. Все вроде бы худо-бедно работает, но завершается обязательной катастрофой.

Привлекательность для казуала : Зайон – слишком уникальное явление, которое сразу выносит привлекательность «Нового Орлеана» на уровень топов Восточной конференции. Этот упитанный ураган в лучший момент карьеры (?) соперничал с Яннисом в качестве главного мастера атак под кольцом, что, учитывая его конституцию, автоматически делает его матчи обязательными для просмотра.

Привлекательность для гика : Ну, вот, видимо, концепция с маленькой пятеркой, в которой Хербу Джонсу предписывается держать центровых. Уилли Грин анонсировал под это еще больше экспериментов: команда до этого не очень охотно воспринимала трехочковые тенденции (была 25-й в лиге и идет 27-й в новом сезоне), но после чемпионства «Бостона» тоже вознамерилась выбрасывать по 40 трехочковых за матч.

В конференции Йокича, Вемби и Дэвиса это будет интересно.

Спецэффекты : почему кто-то решил, что затемненные узоры на паркете – это эстетически интересный ход. Но, по крайней мере, в случае с «Новым Орлеаном» они символично смотрятся: сразу есть понимание, что включение идет прямиком с болот.

19. «Сан-Антонио»

Главный сюжет : сопоставление Вемби с лучшими мира сего.

В прошлом сезоне «Сперс» дали центровому карт-бланш на всевозможную дичь – ставили его четвертым, выпускали к нему разыгрывающим Сохана, не рассказывали его партнерам, что на «большого» следует грузить, одновременно позволяли возиться с мячом в поле, изображать Трэджика Джонсона и метать трехочковые. Это было крайне занятно в плане наблюдения за инопланетной фауной в ее максимально откровенной форме и полезно для клуба, который все еще собирает активы под центрового.

Из этих нескончаемых экспериментов вынесли две цифры: 1) когда Вембаньяма выходил с номинальным разыгрывающим, то его команда показывала «+5,2» на 100 владений, это лучше, чем у «Никс», например, 2) после Матча всех звезд он зафиксировал 23,5 очка, 12 подборов, 5,3 передачи, 4,5 блока и 1,5 перехвата, цифры, которые на дистанции всего сезона не показывал больше никто.

Лука Дончич оказался в первой пятерке уже на второй год карьеры. И теперь от Вембаньямы ждут того же.

И это не так просто реализовать, как может показаться, глядя на цифры. Потому что «Сперс» все еще нужно побултыхаться на дне, и ветераны, призванные привнести профессионализм в молодую команду, легко могут отправиться куда-то еще, если окажется, что Вембаньяма развивается с опережением графика.

Отталкивающий момент : Поп вновь появился в нашей жизни с роликами, где он показательно дрючит своих игроков. Это случилось уже в предсезонке, так что выглядит многообещающе. Возможно, в «Сперс» действительно все немного поменяется, потому что сливные сезоны запомнились диковинными решениями от мастера парадоксов Девина Васселла, нелепостью в атаке от Джереми Сохана и вот этим странным желанием Вемби почувствовать себя 180-сантиметровым разыгрывающим.

Привлекательность для казуала : Примерно все, кто считает, будто что-то понимает в баскетболе, котируют Вембаньяму на уровне «следующего величайшего», условного Леброна/Шака/Оладжувона, поэтому любой сюжет с его участием – это то, что имеет значение.

Привлекательность для гика : понять, как Крис Пол без броска, без размера и без ног умудряется получать больше 10 млн за сезон. С точки зрения физической готовности это буквально любой из нас, но есть нюанс.

Спецэффекты : «Сперс» – это команда двух людей: 75-летний Грегг Попович сделал карьеру на танкинге и не может доверить это неблагодарное, но такое важное дело кому-то другому. Жесткие нотации, абсурдный пресс-конференции, яростные удаления – вроде бы репертуар тренера отлично известен, но за 30 лет не надоедает.

18. «Финикс»

Главный сюжет : Самая дорогая команда, которую можно купить за деньги, пытается доказать самой себе, что все ей завидуют.

В межсезонье «Финикс» утащили необходимых им разыгрывающих (Тайуса Джонса и Монте Морриса), сделали так, чтобы их больше не сильно обижали (с помощью Мэйсона Пламли), а также взяли на драфте Райана Данна (который неожиданно превратился в снайпера). Однако дальше что-то изменить будет сложно, либо Майк Буденхольцер поднимет вот эту дорогостоящую, но бессмысленную конструкцию в воздух, либо она навернется под всеобщее улюлюканье.

Отталкивающий момент : баскетбол «Санс» по кайфу только любителям видеоигр – только там с такой частотой производят броски со средней.

Однообразно и утомительно.

Привлекательность для казуала : «Санс» – одна из двух номинальных суперкоманд НБА: Кевин Дюрэнт пытается завершить карьеру так, чтобы потом не было мучительно больно за уход из «Голден Стэйт», о котором ему будут напоминать еще примерно лет 45, Девин Букер поправил самооценку, когда получил поздравления в связи с ролью теневого MVP в Дрим-тим, и теперь должен реабилитироваться за очередной невнятный факап, а Брэдли Бил просто надувает щеки, представляя себя равным партнером.

Привлекательность для гика : работа Майка Буденхольцера – человек умеет строить разноплановые команды, которые выигрывают регулярку. В связи с этим все глаза будут устремлены на Тайуса Джонса. В прошлом сезоне «Санс» играли без разыгрывающего, а в этом полагаются на парня, мнения о котором расходятся: для кого-то его идеальное соотношение передач к потерям – признак недооцененности, для других – наоборот.

Спецэффекты : если все пойдет по плану, то лучшее развлечение предложит горилла в тайм-аутах, если нет – может получиться любопытно: у «Финикса» три застенчивые звезды, которые, к тому же, уже свалили вину за прошлый сезон на Фрэнка Вогеля. Даже интересно, Брэдли Бил подумает когда-нибудь, что дело может быть в нем?

17. «Бостон»

Главный сюжет : Как далеко простирается мстительность «Селтикс»?

Последний раз к чемпионам относились с подобным неуважением – примерно в 2015-м, когда «Голден Стэйт» неожиданно выскочил перед Леброном, словно спродюсированный Майклом Джорданом проект (это точно не так, ведь Джордан не разбирается в баскетболе). Но те «Уорриорс» хотя бы искали себя по ходу плей-офф – открыли секрет защиты в серии с «Мемфисом», открыли секрет атаки в серии с «Кливлендом». А «Селтикс» просто взяли и всех тупо вынесли сначала в регулярке, а потом в плей-офф.

Очевидно, что звезды полны решимости эту непочтительность никому не простить. Однако, чтобы пронести это отношение в течение всего сезона, им потребуется помощь партнеров, а там может быть гораздо больше успокоенности: все сыты, все довольны, все расслаблены.

Отталкивающий момент : «Бостон» не выглядел привлекательно и в прошлом году, а уж в этом и вовсе навевает скуку. Это команда, которая максимально предсказуема: если летит, то «Селтикс» неудержимы, если возникает запор, то возможны проблемы, но статистически редкие.

«Бостонские» звезды и «бостонские» ролевики скучны, а у Порзингиса не такая обширная роль, чтобы его язвительная ухмылка стала символом команды.

Привлекательность для казуала : «Селтикс» – главные специалисты в лиге по выносу тела. И если хочется посмотреть на волну, которая сокрушает все и вся, то это сюда.

Привлекательность для гика : Вообще пресс-конференции Джо Маззуллы – это такой интересный жанр «Монологов психопата». Псих Джо находит самые разные способы достучаться до своих игроков, и заявления в стиле «мы все умрем, так что ни о чем не волнуемся» тоже можно рассматривать как действенный прием.

«Селтикс», естественно, одна из самых экзотических команд в лиге. Тут самый маленький игрок старта дежурит на месте данкера, разыгрывающий лидирует по блокам, центровые пуляют издали, а четвертый номер тащит на себе всю атаку за счет проходов и передач. Однако по обильной критике Тейтума понятно, что это все рассчитано на крайне узкую аудиторию.

Спецэффекты : «Бостон» – это отдельный мир, обитателям которого и не нужно никуда выходить: здесь классическая баскетбольная атмосфера с лепреконом, паркетом и злыми трибунами, здесь ни с чем не сравнимое обожание ограниченных, но колоритных беляшей, здесь жесткая пресса, чутко воспринимающая любое отклонение от курса…

16. «Милуоки»

Главный сюжет : Отчаянные поиски эликсира молодости.

«Бакс» надеялись, что Дэмиан Лиллард добавит страсть и энергию, которых так не хватало резко постаревшей команде после завоевания титула. Но разыгрывающий все усугубил – добавил к депрессии «Милуоки» собственную депрессию, так или иначе, но рассказал, что Висконсин – примерно худшее место на планете США, и сделал ситуацию еще более невыносимой.

Теперь вопрос стоит ребром.

Кто даст «Милуоки» необходимый буст?

А. Потренировавшийся летом Лиллард.

Б. «Не допускавший провалов в карьере» и таким образом лишенный мотивации тренер Риверс.

В. Ролевые игроки, не получившие денег в других местах.

Г. Редкие подскакивания Криса Миддлтона на больничной койке.

Д. Всегда странные речи Янниса.

Отталкивающий момент : Увольнение из «Бакс» – лучшее, что могло произойти с Майком Буденхольцером. Человек помолодел лет на 20.

Есть ощущение, что «Милуоки» не просто самая старая команда в лиге, она еще и морально устарела, в смысле всем до смерти поднадоела. В прошлом году «Бакс» пытались быть другими, но это привело к бунту на корабле: старую собаку не научишь новым трюкам, и примерно все про них да и про Лилларда уже давно понятно.

Тут дело даже не в том, что их заранее списали, а в том, что «Милуоки» без доминирования, по крайней мере, по регулярке не особенно привлекает. Мы видели их на пике их возможностей, и непонятно, зачем смотреть на их старение.

Привлекательность для казуала : Яннис как Шакил О’Нил нашего времени, доминирующая сила под щитами. И в 29 лет грек остается одним из самых феноменальных атлетов, которых только видел баскетбол. Он давно проигрывает по зрелищности мастерам в данной сфере: Морэнту, Уильямсону, Йокичу – но регулярнее кого бы то ни было еще в лиге готов предложить свое простое, но никогда не надоедающее блюдо – беспощадные набеги под щит.

Отсутствие баскетбольных скиллов кого-то оттолкнет, но баскетбольная техника – это то, чему учат в любой спортивной школе, а пробегать половину за два шага и вытягивать руку на три метра – больше никто не умеет.

Привлекательность для гика : Сочетание Янниса и Лилларда заставило посмотреть на пик-н-роллы другими глазами. Казалось, элементарное взаимодействие: есть почти центровой, лучше всех в лиге бегущий под щит, есть опытный маленький, готовый бросить с дуги, здесь невозможны размены, невозможны ловушки, невозможны правильные решения – от двойки Янниса и Лилларда ждали исторической эффективности, лучшей эффективности за все время наблюдений, а получился неожиданный пшик.

Спустя год Лиллард и Яннис по-прежнему едва ли взаимодействуют. И удивительно, что Док Риверс не может ничем помочь: видимо, в «Клипперс» руководил двойками все же Крис Пол, а не тренер.

Спецэффекты : единственное, что возбуждает дополнительный интерес к просмотру «Бакс» – это почти детская искренность Адетокумбо. То, что английский не его родной язык, делает его бесценным для современной НБА с ее всегда пустыми комментариями. Сезон только начался, а Яннис уже намекнул, что неплохо бы его обменять. Он может заблуждаться, может говорить глупости или какие-то странные вещи вроде рассуждений о зависимости женатого человека, но открытость, непосредственность и, конечно, акцент делают это ужасно милым.

15. «Шарлотт»

Главный сюжет : Останется ли Ламело Болл условным франчайзом после этого сезона.

Младший сын Лавара начинает в лиге уже свой пятый год, но мало кто доверил бы ему даже свою машину, не то что баскетбольную команду. И дело тут даже не в том, что он никак не может продержаться без травм. «Лучший молодой игрок НБА» (по версии GQ-2021) так и не перестал быть не очень обучаемым товарищем: несколько тренеров остались без работы, пытаясь вбить в него профессиональные догмы, но воз никуда не тронулся – новый сезон он начал с соотношением передач к потерям 7,0 к 5,8 и все теми же глупыми фолами в решающие моменты матчей. В прошлом году трехочковый Болла нырнул ниже средних показателей по лиге, завершать под кольцом или со средней эффективно он так и не научился, защищаться, естественно, тоже, а вот эта уличная игривость, которая так цепляет подростков, на уровне НБА порождает только раздражение.

«Шарлотт» отошел от друзей Джордана в офисе и теперь присматривается к своей главной звезде.

Отталкивающий момент : Болл – легенда зумерского баскетбола, и его зацикленность на продюсировании хайлайтов, а не правильных баскетбольных моментов излишне впечатлительную публику может травмировать.

Привлекательность для казуала : «Шарлотт» предлагает широчайший набор развлечений. Брэндон Миллер выпрыгивает из штанов, чтобы стать вашим любимым данкером. По одному моменту с участием Тре Мэнна можно легко догадаться, на кого он равняется: подсказка – повязка на голове, повязка на руке, мешковатые шорты, куча татуировок и две кучи понтов. Грант Уильямс гарантирует какое-нибудь неожиданно стыдное веселье.

Если не обращать внимания на Майлза Бриджеса, то можно подумать, что у «Шарлотт» все бодрячком. Наличие Ламело дает и неожиданное преимущество: он вообще не думает о результатах. Если летит и есть возможность покрасоваться, и повеселить публику, то почему бы и нет? «Хорнетс» могут перестраиваться до бесконечности, но никогда не унывают.

Привлекательность для гика : У «Шарлотт» новый тренер Чарльз Ли, мегараспиаренный помощник Джо Маззуллы. А значит, полноценное знакомство с совершенно незнакомым персонажем и его игровыми ценностями. Пока это все те же бостонские ценности – дайте трехочковых и подборов в атаке и побольше.

Спецэффекты : «Шарлотт» – единственный клуб НБА, почему-то вызывающий тоску по детству. Вот эта магия фиолетового – вечная ассоциация с той полумифической лигой. А тут еще этот чертов Тре Мэнн врывается с флотерами…

14. «Мемфис»

Главный сюжет : здоровье. В прошлом сезоне «мишки» били все доступные рекорды в этом направлении: 33 игрока задействованы по ходу регулярки, 51 стартовая пятерка, 577 матчей пропущены, 74 млн долларов заплачено за пропущенные матчи…

И здесь не только случайность или желание подслить сезон: стиль игры Морэнта – один из самых опасных в лиге, Джарен Джексон любит получить травму на ровном месте и уже пропустил пару матчей, Маркус Смарт уже не тот, чтобы нырять на паркет и не думать о последствиях, колени Люка Кеннарда еще не знают, готовы ли к чемпионату, Джи Джи Джексон пропустит несколько месяцев.

«Мемфису» придется строить совершенно новую команду – новую в плане нападения и принципов, новую в плане состава, новую в плане иерархии…

Отталкивающий момент : новый «Мемфиса» мы еще не прочувствовали, но после наблюдения за позиционным нападением прежнего кровь брызжет из глаз. Со Стивеном Адамсом все это компенсировалось старательностью, битвой за отскоки, взятием всех спорных мячей, как теперь – еще увидим.

Пока же «мишки» бегут со всех ног.

Привлекательность для казуала : Джа – это панк-балет от баскетбола: никто не взлетает так изящно и грациозно, но при этом ни в ком нет такой не скрываемой ярости. Морэнт выходит не для того, чтобы накрывать и ставить сверху, он выходит, чтобы унижать и насмехаться и ставит это выше собственного здоровья и благополучия команды.

Привлекательность для гика : весь штаб Тэйлора Дженкинса был отправлен восвояси, ему выписали шесть новых помощников, среди которых Туомас Йисало, сенсационный европеец и потенциальный преемник. Эти товарищи должны собрать новое, вернее, хоть сколько-нибудь вменяемое нападение для «Мемфиса» и отойти от тотальной зависимости от пируэтов Джа. Опять же, все это с абсолютно новой командой, касательно которой понятно только то, что Морэнт – это лидер, Бэйн – это номер два, а Джарен Джексон – эксперт по защите… Например, до места в старте уже дорос Санти Альдама, превратившийся в лидера сборной Испании. Гигантский Зак Иди собирается доминировать под щитом, но кто ему при этом будет давать мяч – загадка. Джи Джи Джексон сенсационно ворвался в прошлом году и готов заслонить парней постарше и поименитей…

И так далее. Сложная команда, чтобы с ней разобраться.

Спецэффекты : За них, видимо, будут отвечать Зак Иди как неожиданно самый впечатляющий гигант НБА, Юки Кавамура как ожидаемо самый впечатляющий малыш НБА, Джей Хафф как ваш новый любимый белый игрок и младший Скотти Пиппен как родственник, который не только смог получить полноценный контракт, но и играет так агрессивно, будто фамилия его постоянно к чему-то обязывает.

Плюс «Мемфис» возвращает традиционную форму «Ванкувера», что тоже очень перекликается с их сегодняшним неопределенным состоянием.

13. «Индиана»

Главный сюжет : История о том, как Халибертон поверил в себя.

Шутки о том, как лидер «Пэйсерс»» весело проводит время в межсезонье, внезапно оказались не шутками. Он тусовался с Кэйтлин Кларк, с какими-то прекрасными незнакомками, с Бараком Обамой и всячески наслаждался собой, но все это явно отразилось на его баскетбольном уровне на старте сезона. А так как все в «Индиане» заточено на нем, то все дружно скатилось в посредственность.

«Индиану» и без того подозревали в том, что она является «Атлантой»-21 (и вообще шаг назад после финала конференции это общая тема в лиге – от «Блейзерс»-2019 до «Лейкерс»-2023). Так что все в итоге получается еще увлекательнее: ключевая тема сезона выходит более заостренной, более персонализированной, более скандальной.

Классическое головокружение от успехов.

Отталкивающий момент : Разве что уродливая форма броска Халибертона и его топтание на месте перед трехочковыми.

Привлекательность для казуала : «Индиана» – олицетворение динамичности НБА: главный специалист по передачам в НБА, быстроногий состав, «большие», раздвигающие пространство атаки…

Пожалуй, главная особенность «Пэйсерс» – в том, что они в прошлом году навязывали свою игру всем соперникам. И это то, что вызывает дополнительный интерес: акцент на скоростных атаках обычно ставится под сомнение, так как почти всегда оппонент, как минимум, на стадии плей-офф сдерживает темп в комфортных для него рамках. Но с «Индианой» и Халибертоном такое просто не проходило.

Привлекательность для гика : На удивление «Пэйсерс» очень занятно разглядывать в подробностях. Для команды, столь перекошенной в одну сторону и гипертрофирующей всего несколько компонентов, они очень поучительны: от атаки, которая вдруг может переключаться на короткие средние и вырабатывать привычные объемы против одной из лучших защит лиги в финале конференции, до интересных персоналий. Вот центровой, специализирующийся на блоках, но не способный быть фундаментом хотя бы средней защиты. Вот Оби Топпин, снимающий мяч с верхнего края щита, но пропадающий, когда не нужно показывать запредельный атлетизм. А вот крошка-забияка Ти Джей Макконнелл – движок для отличной скамейки.

Спецэффекты : Одна из самых атмосферных арен в лиге: классический корт, графика со времен АБА и, конечно, болельщики, которые постоянно придумывают едкие дразнилки под конкретного оппонента.

12. «Кливленд»

Главный сюжет : Аткинсон попытается доказать, что несовместимая четверка «Кэвз» еще как совместима.

Подозрительно многие прогнозируют этим начинаниям бесславный конец и непременный обмен кого-то из четверых почти звезд «Кливленда», но кажется, что упорства здесь уж на годик еще точно хватит.

Самое интересное – это даже не эта фанатичная убежденность, а фон для понимания: за последние два сезона у «Кэвз» 57-12 против команд, у которых ниже 50% побед, и 41-53 – против тех, у кого выше, 48-11 против команд из топ-10 с конца по эффективности защите и 20-31 – против команд из первой десятки по защите.

«Кэвз» верят, что за более гармоничным сочетанием придет и гораздо более успешный баскетбол.

И все это интересно по миллиону причин. Как минимум, потому, что сам Аткинсон ничего подобного никогда не чинил.

Отталкивающий момент : лидеры «Кэвз» – маленькие разыгрывающие из той породы, которым все время что-то мешает: сезон еще толком не начался, а то Гарлэнд вышел без броска, то Митчелл не мог никуда попасть.

В «Кливленде» всегда напрягали два момента. Во-первых, то, что они визуально мешали друг другу. И если Аткинсон все же скорректирует вот эту вот зависимость Митчелла-Гарлэнда от мяча и найдет пространство для Мобли при Аллене, то все равно останется «во-вторых». Во-вторых, включая «Кэвз», не уж мал риск нарваться на деморализующий перформанс одного из этой пары: то Гарлэнд не может толком довести до ума хоть один пик-н-ролл, то Митчелл кажется почти ребенком на фоне злодейских защитников.

Это примерно тот же недостаток, что у Карри, но проявляющийся в более характерном виде.

Привлекательность для казуала : В перспективе одно из самых привлекательных больших трио в лиге. Обросший мускулатурой Мобли, который готов уничтожать как минимум «больших» из подвалов Восточной конференции, хотя может слопать и Энтони Дэвиса, и два малыша, так не похожих друг на друга – Митчелл оперирует по современным лекалам, выбирая между стэпбеками с трехочковой и данками, а Гарлэнд взбалтывает «хезитэйшн» до предела, воскрешая вот эту беготню по зоне в стиле Стива Нэша и ловя момент для флотера.

В момент обмена Митчелла казалось, что основной проблемой для «Кэвз» станет непонятка с третьим номером. Однако вот это идеальное на бумаге сочетание так толком и не заработало, хотя все ощущения говорили о другом.

Впрочем, это постоянно присутствующее напряжение только добавляет ажиотажа.

Привлекательность для гика : «Кливленд» как-то уже за последние 10 лет приучил, что это всегда такая команда, где пытаются подобрать под круглое отверстие что-то квадратное. То здесь переучивали Кевина Лава, то совали Лаури Маркканена на тройку, то воспитывали снайпера в Окоро, теперь нашли ответ в Дине Уэйде.

Это, наверное, самая интересная команда в лиге, наблюдая за которой всегда можно представлять себя в роли тренера, у которого есть вот только такая обойма и из нее нужно что-то собрать.

Спецэффекты : Так, ну, прежде всего, Джордж Ньянг, капитан в символической пятерке баскетболистов НБА, которые выглядят как среднестатистические мужчины в полном расцвете сил, совершающие вечерний променад по соседней улице.

«Кливленд» – кладезь неоднозначных и внезапных талантов, от незабываемого голоса Остина Карра до желания Джарретта Аллена заблокировать каждый блок, от неожиданно буйного темперамента Макса Струса до вернувшегося в лигу леброноаналитика Тристана Томпсона.

11. «Голден Стэйт»

Главный сюжет : поиск второй опции.

У «Уорриорс» как будто глубокий состав, но костяк за пределами пары Карри-Грин не особенно прорисовывается: есть надежда, что Уиггинс вернется к форме 2022-го, что Куминга окажется на Матче звезд, а Подземски будет для Карри более надежным напарником, чем современная версия Клэя, что минуты запасных не будут подразумевать вечные претензии к Керру…

Но все это на уровне диванного теоретизирования.

«Уорриорс» декларируют, что им нужна вторая звезда и что они всерьез настроены не подвести Стефа Карри. Они выходили на Леброна Джеймса, потом нацеливались на Пола Джорджа, потом обсуждали переход Лаури Маркканена, теперь, по всей видимости, ориентируются на движуху перед дедлайном.

Фигурировать там будут такие же персонажи, как все вышеупомянутые, так что это все не очень завлекает.

Отталкивающий момент : Запах разрушения.

«Уорриорс» выиграли 46 матчей в прошлой регулярке и еще, несмотря на наличие лучшего клатчера лиги, отдали многовато концовок. И это все при том, что их второй человек чуть не завершил карьеру прямо по ходу сезона из-за нестерпимой идиосинкразии к европейским центровым. «Голден Стэйт» по всему входит как минимум в топ-10 лиги. И все равно есть постоянное ощущение, будто кто-то выехал погонять на ретроавтомобиле – вроде бы и очарование прошлого, и дизайн на века, и неповторимые ощущения в процессе, но понятно, что время уже ушло.

Клэй Томпсон переживал все эти ощущения в прямом эфире. И смотреть за этим было прямо-таки невыносимо.

Без него должно стать не так трагично, но все равно как-то тяжело наблюдать за тем, как команда который сезон не может преодолеть проблему Куминги, не влезающего ни туда, ни сюда.

Привлекательность для казуала : Карри, еще Карри, больше Карри. Если глубина «Голден Стэйт» не окажется фэйком и малыша опять не загоняют, то у него наверняка припасено 20-30 шедевральных матчей, где он привычно принимает электричество от трибун и раздает его в виде трехочковых молний.

Привлекательность для гика : излишне усложненный баскетбол Стива Керра.

«Уорриорс» – один из последних бастионов баскетбола, не желающего упрощаться за счет преумножения пик-н-роллов. Керр создал суперзвездную версию Стефа Карри и каждый год придумывает все новые способы делать малыша как можно более непредсказуемым и сохранять здоровье и силы.

Все это еще круче, так как Керр – самый открытый тренер лиги. Он не только объясняет ход мыслей, но и предается рефлексии по поводу ошибок или неоднозначных решений. Человек уже почти десять лет ставит самый изощренный баскетбол в НБА и с каждым годом укрепляется в звании все более очевидного физрука и проходимца.

Спецэффекты : Дрэймонд Грин любит забивать собой все инфопространство, но вообще у «Голден Стэйт» хватает и позитивной движухи, не только дежурных сообщений из клиники: Подземски воспитывался самим Крисом Полом, чтобы подхватить второй юнит, Куминга и Уиггинс все еще среди самых атлетичных парней в лиге, Бадди Хилд компенсирует расставание с Томпсоном, как минимум, с точки зрения баскет-рефа, Джексон-Дэвис единолично отвечает за габариты все более миниатюрной команды.

10. «Сакраменто»

Главный сюжет : Демар Дерозан в роли лидера.

«Кингс», наверное, самая непредсказуемая команда прошлого сезона, которая за одну неделю могла проиграть «Детройту» и победить «Денвер». Вероятно, именно из-за этого им потребовался опытный игрок, который мог бы хоть как-то повлиять на эту нестабильность.

К сожалению, Йокич был недоступен. Поэтому «Сакраменто» пришлось выбирать из товарищей вроде Кайла Кузмы, Брэндона Ингрэма и Лаури Маркканена. И по соотношению цены, качества и доступности они остановились на защитнике, который под стиль «Кингс» подходит довольно неочевидным образом. В современную команду с выстроенным стилем вокруг пары разыгрывающий-центровой приходит специфическая звезда с постапами из 90-х, которая забирает приличную часть владений и при этом не помогает команде ни в защите, ни в плане создания пространства.

Очевидно, что «Кингс» очаровала репутация одного из знаковых клатчеров последних лет. И логика тут, прежде всего, в том, что Дерозан единолично не допустит таких провалов. Что кажется абсурдным, учитывая безрадостное положение «Чикаго» последних лет.

Отталкивающий момент : Низкий потолок.

«Сакраменто» – команда-иллюзия. Она заняла третье место два года назад, но в сезоне, когда половина Западной конференции страдало из-за травм. Ее лидеры выбивают выдающиеся цифры и первыми фигурируют среди тех, кого не взяли на Матч звезд, но положиться на них невозможно. Ее молодежь вот-вот должна добавить им как минимум глубины, но они сами в нее не особо верят: вместо доверия к Кигану Мюррэю они берут Дерозана, любовь к Дэвиону Митчеллу меняется на любовь к Девину Картеру…

Привлекательность для казуала : «Кингс» едва ли не самая привлекательная команда лиги для широкой аудитории: несколько шустрых гардов, оперирующих при помощи хэнд-оффов вокруг умного центрового – это, с одной стороны, не напрягает, а, с другой, никогда не приедается.

Еще год назад «Сакраменто» выстроил вокруг этой идеи исторически лучшую атаку на тот момент.

Привлекательность для гика : Майк Браун вообще-то защитный тренер. И хотя в «Сакраменто» его не очень ценят (как сказано выше, «Кингс» вообще никого у себя не ценят), он неожиданно выстроил в прошлом сезоне 14-ю защиту, «Кингс» впервые с 2006 году преодолели средние показатели по лиге.

Самое интересное, что с точки зрения аналитики все должно было быть еще благообразнее. «Кингс» финишировали среди худших по проценту трехочковых и штрафных, то есть по показателям, на которые они не так уж и могли повлиять. Вся оборона «Сакраменто» была настроена на то, чтобы провоцировать у оппонентов средние, и считается, что им просто очень сильно не везло на протяжении всего сезона.

За этим трендом нужно следить: для маленькой команды с центровым, от которого в «краске» только название, это не самое очевидное.

Спецэффекты : Единственное, что «Сакраменто» не хватает – это результатов. Согласно свежему исследованию ESPN, у них лучшая арена в лиге. К этому логично добавить: идеальную атмосферу на трибунах с высоким уровнем агрессии и оригинальной традицией зажигать луч, пресс-конференции Майка Брауна, готового юморить в любом настроении, даже в состоянии крайнего раздражения, неправильную, но родную версию Сабониса и едва ли не самую динамичную версию баскетбола.

9. «Денвер»

Главный сюжет : Лучший игрок лиги пытается нивелировать бесконечные косяки непонятного руководства.

Кэлвин Бут считает себя гением и окружает Йокича игроками, которые нравятся ему самому, но не нравятся главному тренеру. Он выписал контракт на 32 миллиона Зику Ннаджи (кому?), но не Кентавиусу Колдуэллу-Поупу. И теперь загнал Майка Мэлоуна в такое положение, что тому ничего больше не остается, как искать откровения у Пейтона Уотсона, Джулиана Стротера, Джейлена Пикета, Хантера Тайсона, а также Влатко Чанчара.

«Наггетс» были худшими в лиге по трехочковым (на 11% хуже, чем средние показатели по лиге), а Бут подписывает Расселла Уэстбрука (в то время, когда уходят третий и четвертый лидеры по трехочковым).

И все эти разрушительные меры происходят на фоне деградации и лучших из партнеров Йокича: Майкл Портер испарился в финале, а потом в серии с «Миннесотой», а Джамал Мюррэй не может остаться здоровым.

Наверняка Йокич каким-то образом все это отрегулирует так, что «Денвер» будет в топ-4 Запада (уже за одно это он заслужит четвертый MVP). Хотя вообще это откровенный саботаж одной из величайших карьер.

Отталкивающий момент : вот это – у Йокича всегда были самые слабые партнеры из всех величайших игроков. И все меняется разве что в худшую сторону.

Привлекательность для казуала : Идеальный командный баскетбол, связанный воедино паутинами остроумных передач Николы Йокича.

Привлекательность для гика : взаимоотношения Йокича и Уэстбрука на площадке – центровой уже имел опыт реабилитации человека с подобным функционалом, когда поработал с Брюсом Брауном. Однако, если учесть, что «Наггетс» все еще воспринимаются как претендент на титул, то от бывшего MVP потребуется очень много, от него потребуется все, что не сможет предложить вот эта группа крепких парней без броска, которых так уважает Бут.

Спецэффекты : главный – все еще неуклюжий пыхтящий раскрасневшийся толстяк, который лучше всех играет в игру гиператлетов и сверхлюдей.

Из более реалистичного: Майкл Портер существует в предельно узких рамках баскетбола (бросает трехочковые, выбешивает своей защитой) и при этом в максимально широких рамках вне баскетбола (у него тревожная семья, а сам он проявляет неординарное любопытство, выказывая искреннюю эмпатию то порнозвездам, то миллиардерам). Очень недооцененный молодой человек.

8. «Филадельфия»

Главный сюжет : Планомерное сплачивание претендента на титул.

В плане привлекательности у «Филадельфии» есть очевидное преимущество: остальные команды возвращаются теми же, что были, тогда как «76-е» полностью обновились да еще и теоретически готовы войти в элиту лиги.

На кону – биографии нескольких выдающихся деятелей текущей эпохи: самого забивного центрового после Джаббара; потенциальной суперзвезды, которая – что достаточно беспрецедентно – предпочитает быть на побегушках у коллег (это такая версия Кобе Брайанта, которая хочет забить на все и удовлетворяется статусом игрока НБА, максимальными контрактами и монологами в подкастах); а также революционного управленца, собравшего очередную крутую команду, но пока не обуздавшего удачу…

Не говоря уже о Ябуселе.

Это отдельный вид развлечения: каждую неделю можно отвечать на вопрос «Филадельфия» претендует на титул?»

Отталкивающий момент : Джоэл Эмбиид – самая отвратительная суперзвезда. Ему удалось превзойти в этом Джеймса Хардена, что уже говорит за себя. Лучшие матчи «Филадельфии» – это матчи, которые затягиваются из-за 20 штрафных от центрового.

Привлекательность для казуала : Сам по себе Тайриз Макси – персонаж, ни разу не показавший, что может подтащить команду в отсутствие звездных партнеров. Одновременно с этим, когда они на площадке, то чумовой защитник пользуется этим как никто – его процент взлетает до небес, его прямолинейная игра приятно контрастирует с выкрутасами Эмбиида, а его гиперуверенность оборачивается моментами восторга.

Привлекательность для гика : Дэрил Мори упаковал себе консервы, благодаря которым еще надеется добавить импульс по ходу сезона. В расход пойдет Кеньон Мартин за 8 миллионов, ходячее торговое исключение.

За что нельзя не уважать Мори – он всегда оправдывает ожидания. Он обещал гениальное межсезонье, он выдал гениальное межсезонье.

Так что невозможно не испытывать при мысли о судьбе Кеньона Мартина легкого возбуждения.

Спецэффекты : «Филадельфия» – специалисты по тому, что называется «непреднамеренная веселуха». Ник Нерс – один из лучших в мире по удивленным рожам. Дэрил Мори в любой непонятной ситуации готов назвать себя чемпионом и свалить все на судей. Келли Убре заменил Андре Игудалу в качестве автора экспериментальных танцев. Эмбиид балансирует между нытьем и демонстрацией сексуального акта.

И, конечно, замыкают здесь все трибуны, лучше всего болеющие против своей команды и готовые обрушить на нее свой гнев, едва будет понятно, что их снова обманули.

Иными словами «Филадельфия» – это такая команда, которая взращивает в себе претендента на титул. При этом все только и ждут, когда проявит себя сторона, в которой они действительно являются чемпионами.

7. «Нью-Йорк»

Главный сюжет : Слабая скамейка и тренер, которому обычно не требуются дополнительные причины, чтобы слишком активно использовать основу. Хм, даже сразу не скажешь, что же тут может пойти не так.

Как-то никто не говорит о том, что прошлый год был знаменательным для Тома Тибодо. Его команды почти никогда не проводят два сезона подряд с опережением ожиданий и как будто изнашиваются морально и физически: возможно, дело было в том, что «Никс» получили импульс от Ануноби, Дивинченцо и Макбрайда.

На самом деле, это ошибочное восприятие, но новый поход главным образом становится проверкой для тренера. Все убеждены, что на бумаге «Никс» чуть ли не грозят завалить «Бостон». А потому любое отступление будет непременно списано на какое-нибудь из слабых мест нестандартного специалиста.

Отталкивающий момент : К счастью, подзабылось, что «Никс» – это еще более отвратительная версия «Лейкерс». Все, что происходит с «Нью-Йорком», попадает под увеличительное стекло и раздувается до вселенских масштабов.

«Никс» и так были властелинами НБА, а теперь они еще и узнали в себе претендентов на титул.

Берегись кто может.

Привлекательность для казуала : При этом, если не душнить и отключить критическое мышление, то проникнуться этим настроением – практически уникальный опыт. Селебрити, Мэдисон-Сквер-Гарден, классический антураж баскетбольного шоу, скандалы с известными гостями, ощущение, что все самое важное происходит перед вашими глазами, Джейлен Брансон в роли крошечного бульдозера и самой скромной суперзвезды, рабоче-крестьянский баскетбол, уповающий на старательность в защите и активность на щитах – «Никс», естественно, сразу гипнотизируют вот этим ощущением, что вы попадаете в такой очень атмосферный сериал, где есть свои и чужие.

В этой вселенной Брансон – настоящий MVP, Таунс – лучший бросающий в истории, Джош Харт – лучший ролевик как минимум в моменте… И так далее. Главная особенность баскетбольного Нью-Йорка – в том, что он обязательно предложить с десяток причин полюбить какого-нибудь Лэндри Шэмета. Об остальных и говорить не приходится.

Привлекательность для гика : живой Карл-Энтони Таунс и Карл-Энтони Таунс с сайта баскетбол-референс – настолько разные типы, что не встречаются друг с другом. Все вот это завораживающее доминирование в посте, на подборе, заоблачный процент трехочковых, умение не только бросать, но и угрожать проходом, мягко говоря, не соответствует реальному воплощению.

«Нью-Йорк» принимает Таунса с мантрой, что ему будет здесь максимально комфортно: от него не требуют быть звездой, его готовы страховать лучшие винги из доступных, тут же тренер, который разбирается в защите чуть ли не лучше всех в лиге.

И все равно.

Все надежды «Нью-Йорка» по выходу на принципиально новый уровень связаны с человеком, который за почти 10-летнюю карьеру ни разу не убедил, что ему стоит доверять. И здесь на большой сцене можно будет разобраться, что же с ним в конце концов не так. Или порадоваться прозорливости аналитиков, которые верили цифрам, а не глазам.

Спецэффекты : «Никс» уже год как лепит свою главную историю вокруг дуэта, трио, квартета, снова трио из Виллановы. Что будоражит примерно никак.

Достаточно упомянуть, что в числе ключевых околобаскетбольных заманух неизменно присутствует ругань Тома Тибодо в адрес собственных игроков, постоянно прорывающаяся в прямой эфир. Нью-Йорку даже не нужны звезды, в это увеличительное стекло можно разглядеть, что каждый из нас делает что-то героическое каждый день. Так что у них идеальный вожак – хриплый, импульсивный, потертый жизнью THE Пингвин, который не отрицает свои косяки, но упирает на то, что «я такой же, как вы, и делаю все это, чтобы выбиться в люди».

6. «Орландо»

Главный сюжет : Оформление атаки во что-то разумное.

«Мэджик» умудрились занять пятое место на Востоке с самым бестолковым нападением в лиге, но закладываться, что это пройдет еще раз, не могут даже они. Поэтому руководство переплатило Кентавиусу Колдуэллу-Поупу, выгнало Маркелла Фульца и все еще размышляет на счет соответствующего разыгрывающего, но главный расчет – на то, что последует внутренний рост.

Именно это должно стать той турбиной, что вынесет «Орландо» на другой уровень. Прогресс в трехочковых у Банкеро, Вагнера и Саггса – то, что не только определит этот сезон, но и вообще глобальные перспективы клуба, смело поставившего на молодых («Мэджик» выдали два самых осуждаемых контракта межсезонья).

Отталкивающий момент : Ооооочень много штрафных.

Конечно, это является одним из важных достоинств костяка «Мэджик» – они не дают техническим недостаткам себя притормозить и штурмуют щиты, чтобы с линии забрать свое. Собственно, именно это их умение и компенсировало любые недодумки атаки.

Однако, если вы не любите смотреть, как люди встают на линию, целятся и пытаются попасть мячом в цель, то 25+ подходов за матч в среднем могут напрягать.

Привлекательность для казуала : У «Мэджик» есть достаточно уникальная способность – они весело защищаются. И для команды, которая не особо умеет играть в баскетбол и сконцентрирована на том, чтобы никто из присутствующих не играл в баскетбол, она невероятно смотрибельна.

Здесь есть Мо Вагнер, который хочет, чтобы каждый в лиге считал его своим личным врагом. Здесь есть Джейлен Саггс, не только лучший защитник на периметре, но и чувак, который старается на своей половине тем больше, тем больше говорит. Здесь есть генерал Джонатан Айзек с настолько элитным умением обороняться, что его раздают по минутному тарифу.

Почти всегда защита – это система.

В случае же «Орландо» – это, скорее, набор индивидуальностей, вклад каждой из которых очень сложно не заметить, несмотря на то, что речь идет о вроде бы ординарной пахоте. Для «Мэджик» защита – это не работа, это как будто что-то принципиальное.

Привлекательность для гика : никогда не хочется подходить к молодым игрокам с каким-либо потолком. И потому молодежь «Орландо» тем более на любого воздействуют магнетическим образом: от Банкеро ждут появления в гонке MVP в случае напрашивающегося рывка в эффективности, Франц Вагнер должен уже стабилизировать бросок и лучше чувствовать игру, Джейлен Саггс – сделать все, чтобы в его атаке перестали сомневаться (или чтобы хотя бы он в ней не сомневался).

«Орландо» вылез из абстрактной зоны мусорных команд, происходящее в которых сложно воспринимать всерьез, и мгновенно стал одними из любимчиков задротов: сразу столько игроков, на которых еще не успели насмотреться и перспективы которых не вполне понятны.

Спецэффекты : «Орландо» – чуть ли не самая эмоциональная команда лиги. Здесь напоминают соперникам о данках через них, лупят их в защите, сталкиваются с ними в объятиях на паркете…

5. «Миннесота»

Главный сюжет : Дальнейшее превращение Энтони Эдвардса в одного из главных баскетбольных героев. Защитник вышел на первый план после травмы Таунса, показал себя в плей-офф, когда делал по 28 очков и выбил Дюрэнта с Йокичем, получил всю необходимую информацию у старших партнеров по сборной США. И теперь все идет к тому, что он должен не только обосноваться на занятых высотах, но и незамедлительно идти дальше.

Таунса больше нет. «Волки» нацелены на более эффективную атаку с Донте Дивинченцо и прибавляющими товарищами Эдвардса: Назом Ридом и Джейденом Макдэниэлсом.

Возможно, Эдвардсу потребуется время, чтобы увереннее себя чувствовать в качестве организатора атаки на фоне увядания Майка Конли, но столько баскетбольной красоты в этой лиге продюсируют только единицы.

Отталкивающий момент : тотальное непонимание Руди Гобера. В прошлом сезоне «Миннесота» не просто обладала лучшей защитой в лиге, она позволяла соперникам набирать на 2,2 очка меньше на 100 владений, чем «Бостон», который расположился на втором месте. Это один из самых больших разрывов за последние 30 лет.

Даже в таких условиях – топовая защита, борьба за первое место на Западе, финал конференции – обсуждали корявость Гобера, а не что-либо другое.

При этом такие придирки не особо нуждаются в пояснениях: криворукость и местами неуклюжесть француза слишком уж бросается в глаза.

Привлекательность для казуала : красота, которую ставит на поток Эдвардс – блоки, после которых он вонзается головой в щит, данки, нацеленные на деморализацию соперников, демонстративная защита против чужих лидеров в предсезонных играх, необхоимость потрэшить всех вокруг…

Привлекательность для гика : важный баскетбольный урок.

Джулиус Рэндл в теории очень плохо сюда вписывается. В защите он не дает тех габаритов, что были у Таунса, который защищался против центровых, когда Гобер мог страховать. В атаке у него нет той дальности, что делает его как будто несовместимым с Гобером, плюс он держал мяч по 3,8 минуты за матч (тогда как Таунс – по 1,9 минуты).

Однако Крис Финч знает Рэндла по работе в «Новом Орлеане» и, возможно, покажет что-то, недоступное теоретикам. Возможно, дальность действительно не важна, если Рэндл может оперировать в районе линии штрафных, возможно, его умение играть в пас и действовать более агрессивно зайдут сюда на контрасте с пассивным стилем Таунса, любящего бросать даже тогда, когда не летит…

Это будет интересно.

Спецэффекты : все оттенки любви к Назу Риду, сердитый Донте Дивинченцо в роли сердитого Лэрри Берда, пресс-конференции Эдвардса, репертуару которого позавидует любой комик, пресс-конференции Майки Нори, репертуар которого заставляет рыдать шоуранеров «Теда Лассо», а также война между владельцами…

4. «Даллас»

Главный сюжет : «Мэвс» не удовлетворяются промежуточными успехами: в прошлом году они взяли Запад, но не стали полагаться на то, что стабильность состава сделает их сильнее со временем, и пошли на радикальное обновление вокруг звезд. Основная идея – заполучить больше надежных снайперов, которые бы создали лучшее пространство вокруг двоек Луки Дончича.

Менеджмент «Мэвс» – один из самых интересных и оригинально мыслящих в современной лиге: они поверили в Кайри и забрали звезду за так, придали ключевое ускорение за счет обменов Вашингтона и Гэффорда, представили Деррика Джонса в роли игрока НБА, слились за пиком Лайвли. И поэтому против них боялись ставить, хотя их нынешние новобранцы – это все что угодно, но не верняк: Клэй Томпсон, Ннаджи Маршал, Квентин Граймс, Спенсер Динуидди…

Если они снова попадут, то именно такого рода менеджмент – то, что нужно в современной НБА с ее ограничениями.

Отталкивающий момент : Максимально упрощенный баскетбол.

«Даллас» – это перманентная двойка от Луки Дончича – либо успешная, либо завершающаяся нытьем словенца. Лидер «Мэвс» хочет быть во всем преувеличенной копией Джеймса Хардена.

Если вы не теряете рассудок при виде румяных щечек, то смотреть на это тяжело.

Привлекательность для казуала : Драма Клэя Томпсона. Даже люди, которые искренне любят снайпера (Стив Керр, Стеф Карри и Дрэймонд Грин), признали, что ему необходим свежий старт в другом месте. В теории Томпсону не надо будет делать вообще ничего – просто попадать из угла совершенно открытые трехочковые, чуть стабильнее, чем Деррик Джонс или Пи Джей Вашингтон. Это будет либо привлекательная история реабилитации, либо продолжение бесконечного кошмара.

Привлекательность для гика : Деррик Джонс был единственным стоппером «Мэвс» на мяче. Предполагается, что его функции без проблем подхватят Ннаджи Маршалл или Квентин Граймс, но ничего подобного никто из них на требуемом уровне (уровне финальной серии), естественно, никогда не делал.

И тут над каким-то образом сохранить баланс между атакой и защитой.

Спецэффекты : У «Мэвс» нет проблем в том, чтобы генерировать околобаскетбольные сюжеты – от того, не будет ли Кайри Ирвинг после реабилитации отходить от примерной линии поведения, до грядущих президентских выборов, по мере приближения к которым Марк Кьюбан будет еще жестче критиковать Дональда Трампа.

3. «Хьюстон»

Главный сюжет : это команда НБА или баскетбольный вариант шоу «Голодные игры»?

«Рокетс» собрали толпу молодых и талантливых вроде той, что совсем недавно любовались в «Оклахоме». Но есть нюанс: в «Тандер» уже был Гилджес-Александер в роли предположительного франчайза, а остальное естественным образом подстроилось под него, единственным лишним элементом стал Джош Гидди, которого и отсекли этим летом.

У «Рокетс» же полная неразбериха. И вряд ли можно назвать ее прямо-таки «приятной».

Франчайза нет.

Три претендента на эту роль вряд ли совместимы: Джейлен Грин наконец раскрылся в качестве иррационального бомбардира с 25 очками в последних 25 матчах прошлого сезона, но для этого потребовалось, чтобы Шенгюн выбыл до конца сезона. Отсутствие броска у Амена Томпсона (он тоже заиграл на другом уровне, когда его сделали квази-центровым) требует к нему особенный подход, но кто же будет с ним специально нянчиться при таком обилии таланта. Теперь вот еще и сам Шенгюн словно растерялся, почувствовав себя лишним.

Один из, возможно, самых талантливых игроков этого состава – Джабари Смит, которому только 21 – в результате вообще зачастую не получает мяч.

Еще предполагается схватка за место основных вингеров. Тут, помимо Грина, еще Кэм Уитмор и Тари Исон.

И это еще речь не зашла о Риде Шепарде, который благодаря своим фэйковым усам всех обманул – в нем увидели не 15-летнего малыша, а зрелого чуть ли не претендента на звание лучшего новичка.

У «Рокетс» слишком много таланта, хотя, возможно, недостаточно топового таланта, и очевидно, что внутри каждый считает себя наиболее достойным. Име Удока – специалист по воспитанию чувств, у которого талантливые и экстравагантные помощники (Фред Ванвлит, Диллон Брукс и Стивен Адамс), но сложно вообразить, чтобы тут обошлось без затаенной ненависти между одноклубниками (Шенгюну и Грину специально заплатили перед сезоном, чтобы обошлось без драки).

Самая непредсказуемая команда лиги.

Отталкивающий момент : разве что непонимание того, на что рассчитывать. Если вы приходите, чтобы увидеть определенный жанр, то можете разочароваться: между танцующим гигантом-турком, взбалмошной пулялкой и гиператлетом без броска нет ничего общего.

Если вас пугает концепция такого вот «шведского стола», то это не для вас.

Привлекательность для казуала : У «Хьюстона» нет заявивших о себе звезд, но много талантливых парней. «Рокетс» – единственная команда, где процесс оформления их в звезды (или списание со счетов) показывают в прямом эфире. Возможно, это не совсем казуальное развлечение, но когда вас начнет мутить от пик-н-роллов Дончича и интриг Леброна, включайте людей в красном. С ними не заскучаешь.

Привлекательность для гика : Работа Име Удоки с молодыми: где-то публично поругать, где-то инициировать схватку с Леброном, где-то переосмыслить позицию и функционал…

Тренер сочетает несочетаемое – любит возиться с сырым материалом, при этом ненавидит проигрывать.

Спецэффекты : Можно перечислять достоинства каждого, но обобщить это проще: «Рокетс» дают эффект новизны, что особенно ценно на фоне последнего межсезонья, самого унылого межсезонья за 10 лет. Большинство команд остались теми же, главных героев уже прекрасно изучили, вплоть до Вембаньямы, и «Рокетс» открывают что-то новое, о чем еще не написаны кветтабайты печатных знаков.

2. «Лейкерс»

Главный сюжет : Леброн Джеймс – в качестве главного тренера. Это как будто не новая тема: едва ли не все специалисты поначалу, до первых неудач, воспринимались в качестве его марионеток, но теперь связь слишком уж очевидна и не скрывается. Леброн, Дэвис и Джей Джей Редик – это коллективный разум, который должен доказать, что единственное, что не хватало команде – это грамотного специалиста на боковой.

Причем на этот раз Джеймс не просто главный, идея опять же состоит в том, что он делегирует ответственность остальным. Дэвис должен вжиться в роль Николы Йокича, центрового, далеко выходящего на периметр, выполняющего функции разыгрывающего и бомбящего издали (с 37 минутами за матч). Леброн перестал зажимать мяч в одного. Еще Редик требует больше трехочковых и может пересмотреть еще несколько аналитических компонентов игры (вроде последних мест по подборам в атаке и очкам второго шанса).

Всем кажется, что «Лейкерс» примерно застряли в зоне плей-ин да и в том держатся, пока Леброну не изменяет здоровье. Но Редик вот приходит с аналитической повесткой, чтобы понять, как пятерка с Дэвисом, Леброном, Хатимурой, Ривзом и Расселлом выиграла «+14» в серии у «Наггетс», перебросала соперников +6,9 на 100 владений по ходу регулярного сезона, но без шансов пролетела в первом раунде.

Надо помочь этому чукче, который угадал все буквы, но не угадал слово.

Отталкивающий момент : Это же «Лейкерс», команда, доминирующая по штрафным. Если в этом сезоне все пойдет по плану Редика (больше трехочковых, Дэвис в поле, Леброн без мяча), то команда как будто отказывается от своего основного оружия.

Только кто поверит, что разница штрафных станет меньше.

Привлекательность для казуала : Все, что связано с Леброном – от сына до статистических рекордов, от танцев в тик-токе до вечеринок у Дидди.

Привлекательность для гика : Главное по итогам межсезонья – то, что команда не столько даже хвалит Джей Джей Редика, сколько вполне открыто плюет вслед Дарвину Хэму.

Редик приходит как бывший баскетболист с авторитетом звезды Дьюка и кореша Леброна Джеймса. Однако для всех диванных экспертов Редик приходит как обычный гик, с утра до вечера смотрящий баскетбол, с примерно теми же концепциями, что обсуждаются на форумах и в комментариях – и реализует вполне понятные, аналитически обоснованные фантазии.

Самое интересное – это, конечно, его влияние на ролевых игроков. В этом смысле симптоматичны 35 очков Далтона Кнехта.

И все же вот этот посыл расставить иначе суперзвезд, которые всю жизнь играли определенным образом и этим же образом завоевали титул в 2020-м, не может не греть: так любой может еще проще почувствовать себя тренером НБА. Если у Редика получится, то любого подкастера и блогера можно вообразить в той же роли.

Спецэффекты : Если «Лейкерс» продержатся в топ-4 первый месяц, то весь год будут нагнетать необходимость для руководства идти ва-банк ради вот таких Дэвиса и Леброна, которых видели на Олимпиаде. В конце концов, разве не ради этого Джеймс уступил пару миллионов, подписывая новый контракт.

1. «Оклахома»

Главный сюжет : Это вообще законно?

Только одна команда выиграла больше в прошлом году, чем «Оклахома». Только одна набирала больше очков на 100 владений. Только одна составила компанию «Оклахоме» в топ-5 одновременно и по защите, и по атаке.

Эта команда стала чемпионом.

Средний возраст «Тандер» – 23,4, это четвертая команда младше 24 лет, которой удалось выйти в плей-офф за всю историю. Разве что «Оклахома» сделала это с первым местом от супержесткой Западной конференции.

«Тандер» не должны делать то, что делают. Меж тем, после прошлого сезона и залатывания вообще всех – известных – дыр в настоящий момент они воспринимаются как фаворит на победу в Западной конференции и очевидный претендент. Возраст «Оклахомы» подразумевает, что там еще несколько вагонов внутреннего развития от всех, от центрового-второгодки до все еще не вышедшего на пиковые возможности лидера.

У всех клубов лиги можно назвать какие-то очевидные дефекты. У «Оклахомы» же остается ориентироваться на их средний возраст и повторять, что такого просто не может быть. Можно вообразить условное трио молодых суперзвезд, но у «Тандер» этим не ограничивается, здесь просто очень много молодого таланта. И планомерное развитие – то, что позволяет им выйти на траекторию «не один, не два, не три»…

Отталкивающий момент : видимо, единственный – это голое и волосатое пузо жирного болельщика за гостевым щитом, которое постоянно фигурирует в трансляциях. Завтракать за матчами «Оклахомы» следует осторожно.

При желании можно еще придраться к игровому стилю Гилджеса-Александера, ориентирующегося на поиск фолов. После того как НБА неожиданно поменяла установки прямо по ходу регулярки, поползли вниз не только цифры по штрафным, но и остальное – очки (с 31,1 до 27,5), процент попадания, передачи.

Это тревожный момент, за которым стоит последить, если в середине сезона лига опять будет корректировать баскетбол.

Привлекательность для казуала : Если прошлый сезон не был какой-то несусветной аберрацией, то «Оклахому» уже можно воспринимать как уникальное явление. Это было еще очевиднее до переходов Карузо и Хартенштайна, «Тандер» взяла Гордона Хэйворда и поняла, что он ей не нужен: молодой костяк и так добивается высочайших целей и не нуждается в помощи со стороны. Так что будет, конечно, красиво, если сейчас Джейлен Уильямс вернется с работой над ошибками и будет соответствовать лидеру.

В противном случае у Прести там заготовлен мешок активов. Но не хотелось бы: настолько крутой доморощенной команды мы не видели со времен «Голден Стэйт» со всеми этими Фестусами Изели, Патриками Маккоу и прочими легендами.

Привлекательность для гика : Дэйгнолт – любимчик Леброна Джеймса, а «Оклахома» играет в одном из самых креативных стилей в лиге, не просто раскрывая паркет за счет бросающих пятых, но и придумывая индивидуальные решения для каждого в отдельности. Например, фактор Джоша Гидди проявился лишь в серии с «Далласом», когда австралийца слишком демонстративно перестали держать, а он перестал наказывать. Теперь у штаба «Тандер» новое испытание – небросающий центровой, но нет сомнений, что решение там обязательно будет, важно – какое.

Спецэффекты : интересно, что туннель на арене «Оклахомы» – это непременный подиум для самого модного типа в НБА, Гилджес-Александер логично заменил Расселла Уэстбрука для поколения зумеров.

Что же касается баскетбола, то достаточно сказать: «Оклахома» – это одновременно топовая защита от дрищеватого центрового и от сбивающего всех с ног тумбообразного Дорта. Гигантский спектр.

