В Торонто открыли огромное граффити с Винсом Картером

В Торонто появилось граффити с изображением Винса Картера.

Торжественное открытие граффити с бывшей звездой «Рэпторс» состоялось сегодня.

Также сегодня на матче «Торонто » против «Сакраменто» канадский клуб официально выведет из обращения 15-й номер, под которым Картер провел неполные семь сезонов за «Рэпторс».

В октябре Картер был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.