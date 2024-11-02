В Торонто открыли огромное граффити с Винсом Картером
В Торонто появилось граффити с изображением Винса Картера.
Торжественное открытие граффити с бывшей звездой «Рэпторс» состоялось сегодня.
Также сегодня на матче «Торонто» против «Сакраменто» канадский клуб официально выведет из обращения 15-й номер, под которым Картер провел неполные семь сезонов за «Рэпторс».
В октябре Картер был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Торонто» в соцсети X
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