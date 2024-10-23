Леброн Джеймс стал вторым в истории НБА после Винса Картера, кто принял участие в 22 сезонах

Леброн Джеймс во вторник открыл 22-й сезон за карьеру в НБА.

Звездный форвард «Лейкерс » стал вторым в истории лиги после Винса Картера , кто принял участие в 22 сезонах.

Калифорнийская команда взяла верх над «Миннесотой» (110:103).

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, 39-летний Джеймс , как ожидается, проведет в НБА еще как минимум два сезона, а потенциально может сыграть до трех.