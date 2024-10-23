Леброн Джеймс стал вторым в истории НБА после Винса Картера, кто принял участие в 22 сезонах
Леброн Джеймс во вторник открыл 22-й сезон за карьеру в НБА.
Звездный форвард «Лейкерс» стал вторым в истории лиги после Винса Картера, кто принял участие в 22 сезонах.
Калифорнийская команда взяла верх над «Миннесотой» (110:103).
По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, 39-летний Джеймс, как ожидается, проведет в НБА еще как минимум два сезона, а потенциально может сыграть до трех.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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