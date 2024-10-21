Винс Картер: «Состав «Никс» очень разносторонен. Считаю его самым талантливым на Востоке»

Винс Картер прокомментировал ротацию «Нью-Йорка».

«Знаю, что речь идет об использовании Карла-Энтони Таунса на позиции центрового. Мне больше нравится, когда он играет роль тяжелого форварда. Но мне импонирует их состав, можно использовать разную ротацию. Играть в смолл-болл.

В этой команде кому-то придется выходить со скамейки. Мне нравятся габаритные защитники с высокой мобильностью и броском. Кажется нормальным, если Джош Харт будет во втором составе. Включаться, когда команда будет играть маленькой пятеркой.

Их состав очень разносторонен. Считаю его самым талантливым на Востоке», – заключил Картер .