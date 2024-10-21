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«Не так просто выйти на футбольное поле». Винс Картер прокомментировал заявление Энтони Эдвардса

Энтони Эдвардс утверждает, что может начать карьеру в НФЛ.

Защитник «Миннесоты» заявил, что перейдет в американский футбол, если станет чемпионом НБА в ближайшие несколько лет.

«Мне нравится его уверенность в себе. Не так просто попасть в НБА, но не так просто и выйти на футбольное поле. Что произойдет, когда тебе по-настоящему сильно достанется? Ты поднимешься на следующий розыгрыш? Или подумаешь, что тебе хватило? Парни в НБА сейчас иногда получают и не могут продолжить игру. В НФЛ такой возможности нет.

Эдвардс – один из тех атлетов, вроде Леброна Джеймса, Ти-Мака и Майкла Джордана, которые способны профессионально выступать в другом виде спорта. В НБА есть парни, которые, вероятно, могут перейти в НФЛ. Но и там найдутся люди, которые смогут играть в НБА», – рассудил Винс Картер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
logoМайкл Джордан
logoЛеброн Джеймс
logoТрэйси Макгрэйди
logoМиннесота
logoВинс Картер
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logoНФЛ
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