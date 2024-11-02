Никола Йокич – первый игрок в истории НБА, набравший 150+50+50 в первых пяти матчах сезона

Никола Йокич показывает уникальную статистику на старте сезона-2024/25.

Центровой «Денвера » стал первым игроком в истории НБА , который набрал 150+ очков, сделал 50+ подборов и 50+ передач в первых пяти матчах сезона.

Показатели Йокича после первых пяти матчей – 152 очка, 58 подборов и 50 передач. «Наггетс» находятся на 12-м месте в Западной конференции с результатом 2-3.