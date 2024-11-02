Никола Йокич – первый игрок в истории НБА, набравший 150+50+50 в первых пяти матчах сезона
Никола Йокич показывает уникальную статистику на старте сезона-2024/25.
Центровой «Денвера» стал первым игроком в истории НБА, который набрал 150+ очков, сделал 50+ подборов и 50+ передач в первых пяти матчах сезона.
Показатели Йокича после первых пяти матчей – 152 очка, 58 подборов и 50 передач. «Наггетс» находятся на 12-м месте в Западной конференции с результатом 2-3.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт StatMamba в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости