Кристиан Браун: «Победы заботят Николу Йокича больше, чем кого-либо другого»
Кристиан Браун опроверг популярные мнения о Йокиче.
Медийный образ сербского центрового связан с его восприятием выступления в НБА как обычной работы и отделенностью от мира баскетбола.
«Победы заботят его больше, чем кого-либо другого, буквально. Он работает больше, чем кто-либо другой. Больше занимается в тренажерном зале. Он жаждет побед, это ключевая часть его характера.
Он регулярно звонит, узнает, как дела, общается, подкалывает и шутит. Никогда не отдаляется от мира. Он постоянно усердно трудится, потому что всегда находится в отличной форме после возвращения», – заявил Браун.
Йокич начал сезон с показателями в 31,5 очка, 12,3 подбора, 9,3 передачи, 1,3 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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